Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 28 Eylül dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.99 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.98 TL'de bulunuyor.

Piyasalarda iyimser hava sürerken, dolar kuru yeni güne 6.00 TL seviyesinin altında başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9591 TL'yi görürken, saat 8.33 itibarıyla 5.9933 TL'de hareket ediyor. 6.9456 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 6.9847 TL'de bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.02 düşüşle 94.59 seviyesinde bulunuyor.