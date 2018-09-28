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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 28 Eylül dolar fiyatları )

28.09.2018 - 08:28
Dolar kuru güne nasıl başladı?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.99 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.98 TL'de bulunuyor.

Piyasalarda iyimser hava sürerken, dolar kuru yeni güne 6.00 TL seviyesinin altında başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9591 TL'yi görürken, saat 8.33 itibarıyla 5.9933 TL'de hareket ediyor. 6.9456 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 6.9847 TL'de bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.02 düşüşle 94.59 seviyesinde bulunuyor.


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100.299 Değişim: 0,00% Hacim : 11.182 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.934 27.09.2018 Yüksek 100.638
Açılış: 99.084
5,9926 Değişim: -0,28%
Düşük 5,9591 28.09.2018 Yüksek 6,0124
Açılış: 6,00945
6,9825 Değişim: -0,40%
Düşük 6,9456 28.09.2018 Yüksek 7,0135
Açılış: 7,0105
227,63 Değişim: -0,37%
Düşük 226,75 28.09.2018 Yüksek 228,84
Açılış: 228,48
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