Fed Başkanı Powell'dan 'faiz' mesajı

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, "ABD'de kısa vadeli resesyon riskleri düşük, Fed faizleri kademeli olarak artırmayı sürdürecek" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin önümüzdeki iki yıl içinde büyük bir resesyon ihtimaliyle karşılaşmayacağını ve Fed'in faizleri kademli olarak artırmaya devam etmeyi tasarladığını söyledi.

Kısa vadeli ve uzun vadeli faiz oranları arasındaki açığın daralmasının yaklaşan bir ekonomik gerilemeye işaret edip etmediği sorulduğunda Powell, Fed'in analitik modellerinin ekonominin büyümeye devam edeceğini gösterdiğini söyledi.

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Powell, "Gelecek bir veya iki yılda bir resesyon olasılığının yükseldiğini düşünmek için hiçbir sebep yok" dedi.

ABD Hazine menkul kıymetlerinin kısa vadeli faizlerinin uzun vadeli faiz oranların üzerine çıkması durumunda ortaya çıkan ters bir getiri eğrisi genellikle durgunluğun işareti olarak kabul edilir.

Fed, enflasyonun çok fazla yükselmesini önlemek için çarşamba günü yaptığı toplantıda faiz oranlarını artırdı. Powell toplantıda, faizlerin artırılmaya devam etmesi gerektiği görüşünü tekrarlamıştı.

Demokrat Senatör Jack Reed'in düzenlediği bir toplantıda işadamlarıyla konuşan Powell, "Meslektaşlarım ve ben kademeli olarak normale dönüşün tüm Amerikalıların uzun vadeli yararı için, bu güçlü ekonomiyi sürdürmeye yardımcı olduğuna inanıyoruz" dedi.