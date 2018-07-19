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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 19 Temmuz dolar fiyatları )

19.07.2018 - 09:28 | Son Güncelleme :
Dolar kuru 4.84 TL'nin üzerini gördü

Dolar kuru dün yaşanan dalgalanmaların ardından yeni güne 4.80 TL seviyesinden başlarken, ilerleyen saatlerde yükselerek 4.84 TL'nin üzerini gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 4.82 TL seviyesindeyken, Euro kuru ise 5.60 TL seviyesinde bulunuyor.

ABD ile ilişkiler açısından piyasalar tarafından yakından izlenen ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğun devamına karar verilmesi ardından dün yükselen dolar, bu sabah güne 4.80 TL seviyesinden başladı. Dolar, ilerleyen saatlerde yükselişe geçerek 4.8412 TL'yi görürken, saat 12.34 itibarıyla 4.8241 TL'de hareket etti. Euro kuru ise 5.6045 TL seviyelerinde...

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Dolar endeksi yüzde 0.41 yükselişle 95.25 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1600 seviyesinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.95; 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 20.51 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt dışı piyasalar ve Merkez Bankası'nın beklenti anketini takip edecek olan piyasalar asıl olarak gelecek haftaki TCMB toplantısına odaklanırken, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle birlikte başlayan yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceği de yakından izleniyor. OHAL'in de kaldırılması ardından analistler kurda kalıcı bir iyileşme için hükümet tarafından piyasada güveni artırıcı adımlar atılması gerektiğine dikkat çekiyor.

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Yurt içinde bugün saat 14.30'da TCMB beklenti anketi, yurt dışında ise saat 11.30'da İngiltere perakende satışlar, saat 15.30'da ABD işsizlik maaş başvuruları ve Philadelphia Fed endeksi açıklanacak.

Ziraat Yatırım'ın notunda Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisine yönelik iyimser açıklamaları ve kademeli faiz artışına vurgu yapması sonrasında doların dirençli durmaya devam ettiği belirtilerek, "Gelişmekte olan ülke kurları da bu sabah hafif satıcılı. Birkaç gündür dalgalı bir seyir izleyen TL de baskı altında. BIST100 güne hafif satıcılı bir görüntüyle başlayabilir" denildi.

Halk Yatırım notunda ise bugün açıklanacak beklenti anketinde hem döviz kuru hem de enflasyon beklentilerindeki bozulmanın devam etmesi halinde kur ve paralelinde endekste bir miktar satış baskısı hissedilebileceği belirtildi.

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