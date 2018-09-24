Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 24 Eylül dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.15 TL seviyesinde, Euro fiyatları ise 7.26 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını takip edecek.

Geçtiğimiz haftayı 6.28 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 6.30 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürerek 6.1430 TL seviyesine kadar gerilerken; saat 17.27 itibarıyla 6.1547 TL seviyesinde hareket etti. 7.2492 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 7.2628 TL'de bulunuyor. Böylelikle Türk Lirası, dolar ve Euro karşısında sırasıyla yüzde 2.16, yüzde 1.96 oranında değer kazandı.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.69 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.59 seviyelerinde...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.36 düşüşle 93.43 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1810 seviyesinde hareket ediyor.

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

Piyasalar bu hafta ABD faiz kararı başta olmak üzere küresel gelişmeleri takip ederken bir diğer taraftan ise içeride bankacılık sektörüne yönelik bugün başlatılacak mali durum tespit çalışması da yakından izleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen hafta yaşanan dalgalanma ve spekülatif sürecin reel sektörde bilançolara ciddi bir tahribat yaptığını bunun dolaylı olarak bankacılık sektörüne etkisi olduğunu belirterek, "Karşı karşıya kaldığımız kalabileceğimiz sorunlarla daha etkin mücadele için Pazartesi günü sektör ve banka bazlı ciddi bir mali durum tespit çalışması başlatacağız" demişti.

TİCARET GERİLİMİ YAKINDAN İZLENİYOR

Küresel piyasalarda Çin'in ticaret politikasındaki görüş ayrılıklarını gidermek için ABD ile yaptığı görüşmeleri iptal etmesi, iki ülke arasındaki ticaret geriliminde tarafların taviz vermeye hazır olmadığı ve gerilimin devam edeceği kaygısı uyandırdı.

Yatırımcılar ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimini yakından izliyorlar. ABD bugün TSİ 07.01 itibarıyla Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarında üründen ek gümrük vergisi almaya başlarken, Çin de buna ABD'den ithal 60 milyar dolar tutarında ürüne vergi getirerek karşılık verdi.

Yatırımcılar ayrıca İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmak için hazırladığı tasarının AB tarafından reddedilmesi ve İngiltere başbakanının ayrılma müzakerelerinin açmaza girdiğini açıklamasının ardından süreci daha yakından izliyor.