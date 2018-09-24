Alman şirketten Irak hamlesi

Siemens’in, Mısır'la 8 milyar euroluk enerji anlaşması imzalamasından sonra Irak ile de aynı modelde 13 milyar euroluk anlaşma imzalayacağı iddia edildi.

Irak ile Alman teknoloji şirketi Siemens’in bugün 13 milyar euroluk enerji anlaşması imzalayacağı ileri sürüldü. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’de yer alan bir habere göre, Siemens, Irak'ın enerji altyapısının yeniden inşasında önemli bir rol oynamak istiyor ve tarihinin en büyük siparişlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

Habere göre, Irak hükümeti ile yapılan görüşmeleri Siemens AG Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser bizzat yönetti ve anlaşma Mısır ile yapılan anlaşma modelinin benzeri olacak. Bugün, Kaeser’ın Irak’lı yetkililerle enerji projeleriyle ilgili bir niyet mektubunu imzalaması bekleniyor.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel’ın konuyu yakından takip ettiği kaydedilen haberde, ABD merkezli Generel Electric’in Alman şirketine rakip olarak Irak ile enerji altyapısının yenilenmesi için görüşmeler yaptığı bilgisine de yer verildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Thomas Bareiss'ın Siemens’in teklifini desteklemek için dün Bağdat’a gittiği bildirilen habere göre, Irak’la yapılacak söz konusu anlaşmada Alman şirketlerine yönelik Hermes kredi ve yatırım garantilerinin devreye girmesi bekleniyor.

Irak’taki proje, ülkenin enerjisi kapasitesine 11 gigawatt (GW) eklenmesi ve elektrik iletişim teknolojilerin geliştirilmesini kapsıyor.

Siemens, 2015’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'nin Berlin ziyareti sırasında, Mısırlı firmalarla ortaklaşa 3 adet doğalgaz dönüşüm santrali ve toplam 600 türbinli 12 adet rüzgar enerjisi santrali kurmak için 8 milyar euroluk anlaşma imzalamıştı.