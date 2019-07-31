Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.56 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne yatay bir seviyeden başladı. Dolar kuru, küresel faizlerdeki düşüş beklentilerinin desteğiyle 2 Nisan tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar böylelikle 4 ayın dip seviyesini gerilerken, 5.5101 TL'ye kadar düştü. Dolar kuru, saat 17.15 itibarıyla 5.5372 TL seviyesinde işlem görürken, 6.1537 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1929 TL seviyesinde bulunuyor. Brexit ile ilgili yaşanan gelişmelerle değer kaybeden Sterlin şu dakikalarda 6.7312 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.03 yükselişle 97.84 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1145 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.39 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.98 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 253,9 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, düşüşünü beşinci güne taşımasının ardından 253,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,7 azalışla 255,7 liradan tamamladı.

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Gram altın, düşüşünü beşinci güne taşıyarak saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında, 253,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 418 lira, Cumhuriyet altını 1.707 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın hafif üzerinde, 1.430,6 dolardan işlem görüyor. Analistler, bugün saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yıl sonu enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyon görülebileceğini söyledi.

Fed'in dün başlayan ve bugün kararları açıklanacak Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin en az 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştireceği basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Analistler, veri gündeminin yoğun olduğu bugün Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi işsizlik, 2. çeyrek büyüme ve enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan ons altında 1.415 doların destek, 1.438 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

BORSA İSTANBUL GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybıyla 102.082,48 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 603,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yatay seyrederken holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,51 ile iletişim oldu.

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Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 103.000 puanın üzerini test etmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla 102.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararında politika faizini en az 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını, 50 baz puanlık indirim beklentilerinin yüzde 20 seviyelerinde bulunduğunu belirterek, Fed kararlarının ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasalara etkilerinin takip edileceğini ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve Avrupa, ABD, Çin ve Japonya'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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