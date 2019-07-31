Gübre Fabrikaları'ndan kira sertifikası ihraç kararı | Ekonomi Haberleri

Gübre Fabrikaları, 500 milyon TL'ye kadar kira sertifikası ihraç kararı aldı.

Gübre Fabrikaları yurt içinde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon liraya kadar kira sertifikaları ihraç kararı aldı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler'in yetkilendirildiği belirtildi.

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