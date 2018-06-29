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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 29 Haziran dolar fiyatları )

29.06.2018 - 10:33 | Son Güncelleme :
Dolar kuru 4.56 TL'nin altını gördü

Dolar kuru, seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve OHAL'in sona ereceği beklentileriyle gerilerken, şu dakikalarda 4.56 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.32 TL'de bulunuyor.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve OHAL'in sona erdirilmesi ihtimali TL'nin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışmasına, faizlerde de aşağı harekete neden oluyor. Dolar kuru, güne 4.58 TL'den başlarken, gün içerisinde en düşük 4.5564 TL'ye kadar geriledi. Dolar saat 12.02 itibarıyla 4.5627 TL'de bulunurken; 5.2968 TL'ye kadar gerileyen Euro ise aynı dakikalarda 5.3234 TL'den işlem gördü.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 16.40'a yükselirken; 2 yıllık gösterge tahvilin faizi 19.13 seviyesine yükseldi.

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Yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çeken analistler, söz konusu alanlar açıklığa kavuşmadıkça piyasada temkinli volatil seyrin sürmesini bekliyor.

DOLARDA 4.6250 TL SEVİYESİ KRİTİK

Gedik Yatırım Algoritmik işlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, "Seçim sonrası piyasalar yeni kabine ve ekonomi yönetimini bekliyor. Dün MHP ve AKP’nin OHAL’in kaldırılması yönünde anlaşmaya vardığı haberleri Türk Lirası’nın olumlu performans göstermesini sağladı. Diğer tarafta 6 aylık bilançoların son günü olması nedeniyle daha az kur farkı yazılması için kurda düşüş olduğunu düşünüyorum. Tüzel ve yurt içi yerleşiklerin son 2 haftada 3 milyar dolarlık satışı da düşüşte etkili olmuştur" dedi.

Nalbantlı şöyle devam etti: "Dışarıdan gelen raporlarda da olumlu görüşler dikkat çekiyor. Credit Agricole, Credit Suisse gibi yabancı kurumlar kısa vadeli TL tavsiye etmeye başladı. Kurdaki önemli destekler, 4.54 TL ve 4.45 TL seviyesi... Yeni bir yukarı hareket için 4.6250 TL'nin geçilmesi gerekiyor."

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