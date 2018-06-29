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Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 26 arttı

29.06.2018 - 10:42
Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 26 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 3 milyar 688 milyon 800 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artışla 22 milyar 65 milyon dolara yükseldi. Bunun 3 milyar 688 milyon 800 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

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AA'nın haberine göre; geçen yılın mayıs ayında bu rakam 2 milyar 928 milyon 604 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 26'lık artış oldu.

Öte yandan, mayısta ham petrol ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,7 azalarak 1 milyon 802 bin 342 tona geriledi. 


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