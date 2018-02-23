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Dolar kuru 3.78 seviyesinde

23.02.2018 - 09:18 | Son Güncelleme :

Dolar kuru yatay bir seyir izlerken, 3.78 seviyesinde, Euro kuru ise 4.66 TL seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmeler izlenecek.

Dolar/TL güne dünkü kapanışa göre yatay bir seyirle başlarken, küresel piyasalardaki hareketler ve jeopolitik gelişmeler izlenmeye devam ediliyor.

Dün saat 18.03 itibariyle 3.7884/3.7898 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.7880/3.7900 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 13.34 itibarıyla 3.7866 seviyesinde hareket ederken, euro kuru 4.6639 seviyesinde bulunuyor.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesi bekleniyor. Ancak S&P'nin Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir değişiklik yapması öngörülmüyor.

S&P Türkiye'yi yatırım yapılabilir düzeyin iki kademe altı olan BB'de "negatif" görünüm ile derecelendiriyor.

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HAZİNE TAHVİL GETİRİLERİ İZLENİYOR

Piyasa genelindeki ABD fiyat baskıları şimdilik ılımlı görünmesine rağmen, piyasalar bu yıl üç faiz artışı fiyatlarken bazı analistler şimdi dört artış bekliyor. Piyasalar birkaç ay önce iki faiz artışı fiyatlıyordu.

Ötre yandan piyasaların dikkati ABD hazine tahvil getirilerinin seyrinde. ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 2.957 ile dört yılın zirvesine yükseldikten sonra yüzde 2.904'e geriledi. Son olarak yüzde 2.928'de bulunuyor.

Dün Fed'in faizleri kademeli olarak artırma konusunda daha emin olduğunu ortaya koyan son toplantı tutanaklarının ardından dolarda güçlenme ile güne yükselişle başlayan dolar/TL dalgalı bir seyir izlemişti.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.94, valörde son işlem yüzde 11.92 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.03, valörde son işlemde yüzde 12.99 seviyesindeydi.


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‹ Önceki Haber Motorine zam geliyor Motorine zam geliyor Sonraki Haber › Petrol fiyatları 66 doların üzerinde Petrol fiyatları 66 doların üzerinde
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