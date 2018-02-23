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Petrol fiyatları 66 doların üzerinde

23.02.2018 - 09:47

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,38 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dün 64,94 dolardan güne başlayan ve en yüksek 66,56 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,25 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.31 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 66,38 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,81 dolardan alıcı buldu. 

Uzmanlar, petrol fiyatlarının ABD'de açıklanan haftalık üretim ve stok verileri ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ocak ayı üretim kısıntısı uyum kararının ardından yükselişe geçtiğini belirtti. 

Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,4) azalarak 420,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,8 milyon varil artması yönündeydi.

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Ayrıca, ABD'de ham petrol üretimi de geçen hafta bir önceki haftaya göre ortalama bin varil azalışla 10,27 milyon varile geriledi. Böylece, ABD'de beş haftadır üst üste artış gösteren ham petrol üretiminde, ilk defa düşüş yaşandı. 

Öte yandan OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerin ocak ayında üretim kesintisi kararına uyumun yüzde 133'e yükseldiğini açıklaması da petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeyi destekledi. 

Brent petrolde teknik olarak 66,33 ile 66,43 dolar aralığının direnç, 66,13 ile 66,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

  • OPEC
  • Brent petrol
  • stok verileri
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