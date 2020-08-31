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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 31 Ağustos güncel döviz fiyatları

31.08.2020 - 09:55 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 31 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.35 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.77 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.33 TL seviyesinde tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.2953 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3596 TL seviyesini görürken; saat 15.42 itibarıyla 7.3507 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.7807 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.7717 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7944 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.14 oranında yükselişle 92.25 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1931 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.98 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.21 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde 2. çeyrek GSYH, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.


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