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Petrol fiyatları yükseldi

31.08.2020 - 09:38
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 46,10 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 44,80 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 46,10 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 43,13 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların artmasında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Beyaz Saray'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1,3 trilyon dolarlık teklifini kabul edeceğini duyurması etkili oldu.

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Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını sebebiyle yılın ilk çeyreğinde daralan Çin ekonomisinde, hizmet sektörü endeksinde yükseliş kaydedilmesi petrol fiyatlarına olumlu yansıdı.

ABD dolarının küresel piyasada diğer para birimleri karşısındaki düşüşü de fiyatların yükselişini destekliyor. Öte yandan, Suudi Arabistan'ın iki yeni petrol kuyusu bulduğunu açıklaması koronavirüs sebebiyle düşen talebi dengelemeye çalışmak için üretim kesintisine gidilen bir zamanda fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Brent petrolde teknik olarak 46,26 ile 46,36 dolar aralığının direnç, 46,03 ile 45,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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