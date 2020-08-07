Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 7 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.31 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.66 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.30 TL seviyesinde hareket ederken, haftanın son işlem gününe 7.28 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.2144 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3212 TL seviyesini görürken; saat 10.43 itibarıyla 7.3182 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.6721 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.6683 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.5981 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.27 oranında düşüşle 93.04 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1838 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.28 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.26 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketinde anlaşma sağlanamaması ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaların, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme adımlarının başladığına işaret ettiğini vurgulayan analistler, buna paralel fonlama maliyetlerinin de arttığını söyledi.

Analistler, ekonomi yönetiminin normalleşme adımları ile piyasalarda yeni bir dengelenme yaşanmasının beklenebileceğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporunun takip edileceğini kaydetti.

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