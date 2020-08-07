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Petrol fiyatları yükseldi

07.08.2020 - 10:22
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,03 dolardan işlem görüyor.

Dün 45,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 45,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,94 dolardan alıcı buldu.

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerden sonuç alınamaması, olumsuz sinyaller veren ABD işsizlik verileri ve ülkede artış göstermeye devam eden koronavirüs salgınındaki ikinci dalga endişeleri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, ABD hane halkı borcu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 34 milyar dolarlık azalış kaydederken 2014'ten bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Söz konusu borç, yıllık bazda ise 406 milyar dolar arttı.

Brent petrolde teknik olarak 45,05 ile 45,09 dolar aralığının direnç, 44,94 ile 44,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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