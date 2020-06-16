Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 16 Haziran Güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.83 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.73 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.83 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.74 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.85 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 6.83 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7909 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8391 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.53 itibarıyla 6.8349 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7586 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7446 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6313 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.12 düşüşle 96.59 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1327 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.28 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.29 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, özellikle Çin'in başkenti Pekin'de görülen yeni vakalar nedeniyle ikinci dalga endişelerinin arttığını ve bu gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.80-6.85 TL bandının öne çıktığını kaydetti.

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