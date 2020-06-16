Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 16 Haziran altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 379 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1732 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1729 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 378 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 376.81 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 380.77 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 12.01 itibarıyla yüzde 0.40 oranında yükselişle 379.90 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 487 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1732 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.23 oranında düşüşle 1729 dolardan işlem gördü.

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Analistler, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi.

Bugün Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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