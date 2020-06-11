Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 11 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.78 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.72 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.79 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.71 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.79 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.78 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7686 TL seviyesini, en yüksek ise 6.7942 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.16 itibarıyla 6.7916 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7279 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7114 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6000 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.42 yükselişle 96.36 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1353 seviyelerinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.10 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.19 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in faizleri uzun süre düşük seviyede tutacağına yönelik Açık Piyasa Komitesi (FOMC) karar metniyle birlikte doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini ancak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentilerinin törpülenmesiyle küresel risk iştahının olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.70-6.80 TL bandının öne çıktığını bildirdi.

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