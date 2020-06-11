‹ Önceki Haber Borsa İstanbul güne düşüşle başladı Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 11 Haziran güncel döviz fiyatları

11.06.2020 - 10:24
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 11 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.78 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.72 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.79 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.71 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.79 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.78 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7686 TL seviyesini, en yüksek ise 6.7942 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.16 itibarıyla 6.7916 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7279 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7114 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6000 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.42 yükselişle 96.36 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1353 seviyelerinde bulunuyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.10 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.19 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in faizleri uzun süre düşük seviyede tutacağına yönelik Açık Piyasa Komitesi (FOMC) karar metniyle birlikte doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini ancak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentilerinin törpülenmesiyle küresel risk iştahının olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.70-6.80 TL bandının öne çıktığını bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
109.407 Değişim: -0,34% Hacim : 2.226 Mio.TL Son veri saati : 10:20
Düşük 108.956 11.06.2020 Yüksek 109.691
Açılış: 109.374
6,7912 Değişim: 0,23%
Düşük 6,7686 11.06.2020 Yüksek 6,7942
Açılış: 6,7757
7,7094 Değişim: 0,01%
Düşük 7,6811 11.06.2020 Yüksek 7,7279
Açılış: 7,7088
378,91 Değişim: 0,05%
Düşük 376,54 11.06.2020 Yüksek 379,07
Açılış: 378,71
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.