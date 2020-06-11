Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 11 Haziran altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 378 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1739 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1734 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 375 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 377 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 376.53 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 379.37 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 10.30 itibarıyla yüzde 0.07 oranında yükselişle 378.81 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 479 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1739 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.22 oranında düşüşle 1734 dolardan işlem gördü.

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Analistler, Fed'in faizleri uzun süre düşük seviyede tutacağını açıklaması ve ekonomik görünümdeki risk unsurlarına dikkati çekmesinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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