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Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 29 Nisan güncel döviz fiyatları

29.04.2020 - 09:56 | Son Güncelleme :
Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 29 Nisan güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.99 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.57 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.99 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.9716 TL seviyesini, en yüksek ise 6.9936 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.46 itibarıyla 6.9856 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.6008 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.5770 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6725 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.13 düşüşle 99.74 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0850 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.76 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.86 seviyesinde bulunuyor.


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