ABD'li dev otomotiv şirketi zarar beklentisini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Ford Motor Company, koronavirüs nedeniyle ikinci çeyrekte 5 milyar dolar zarar öngörüyor.

ABD'li dev otomotiv şirketi Ford Motor Company, dün küresel salgının etkileri nedeniyle ikinci çeyrek zararının iki kattan fazla artarak 2 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkabileceğini açıkladı. Ancak 2020 yılının kalanına yetecek yeterli nakite sahip olduklarını ekledi.

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CFO Tim Stone, şu anki ekonomik durumun ABD'nin ikinci büyük otomobil üreticisinin 2020 yılı beklentisini açıklaması için "çok belirsiz" olduğunu ifade etti.

CEO Jim Hackett ise, "Salgının olumsuz ekonomik sonuçlarını inkar edemeyiz" açıklamasında bulundu.

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