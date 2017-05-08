Dolar fiyatları, ABD istihdam verisi sonrası Fransa seçimlerinin de desteğiyle güne düşüşle başlarken, ilerleyen saatlerde yükselişe geçerek 3.56 seviyesinin üzerini gördü.

ABD tarımdışı istihdam verisi sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satış baskısının azalması sonrası hafta sonu Fransa seçimlerinin de desteğiyle dolar/TL güne düşüşle başladı. Dolar kuru sonrasında yükselişe geçerek en yüksek 3.5635 seviyesini gördü. Dolar fiyatları saat 15.11 itibarıyla 3.5630 seviyesindeydi. Euro/TL ise aynı saatlerde 3.89 civarında işlem görüyor.

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EURO 6 AYIN ZİRVESİNDE

Euro, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini merkez aday Emmanuel Macron'un kazanmasının ardından dolar karşısında altı ayın zirvesine çıktı ABD borsaları ise endeks vadeli işlemleri ise rekor kırdıktan sonra geri geldi.

DOLARDA YÖN NERESİ?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Piyasalarda gerçekleşen fiyatlamaların küresel konjonktüre bağlı fiyat hareketlerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu noktada avantajımıza olan durum ise, hafta sonundan bu yana ek olumsuzluk yaratacak bir gelişmenin meydana gelmemiş olmasıdır (S&P’nin kredi notunu teyit etmesi, Macron galibiyeti, olumlu sanayi üretimi verisi). Ancak yine spesifik verilerin değil, geniş resimdeki durumun fiyatlandığını ve USD’nin küresel piyasalarda güçleniyor olmasının etkisini görüyoruz" dedi.

Erkan şöyle devam etti: "TL’nin görece iyi seviyelerde kalmasını sağlayan etmen, piyasa fonlamasının yüzde 12’ye dayandırılmış olması. Merkez Bankası’nın ek sıkılaşma önlemleri ve piyasa fonlama oranını yukarı çekiyor olması TL’ye de bir direnç veriyor. Ancak bunun bir süre sonra konjonktürel fiyat baskılarının önüne geçmesinin zor olacağını düşünüyorum. Fed, faiz artırımları konusundaki algıyı geçtiğimiz Çarşamba kırdı. Fed opsiyonları Haziran ihtimalini yüzde 100 oranında fiyatlarken, bu durum da genel olarak EM piyasaları üzerinde bir satış baskısı yaratmaktadır. TL halen bu gibi gelişmelere karşı en dayanıksız enstrümanlar arasında başta gelmektedir. Bu yüzden kurlarda ana fiyat baskılarının yukarı doğru olmaya devam edeceğini düşünüyorum. EURUSD paritesinde yükseliş, Macron galibiyeti sonrasında uzun ömürlü olmadı, çünkü önceden bu iyimserlik fiyatlanmıştı. Pariteye ilk işlemlerde gelen alımlar ilk duygusal tepkilerden ibaret oldu ve şu anda ibre USD’den yana. EURUSD paritesinin 1,10 üzerinde kalamaması USDTRY paritesini de 3,60’lara doğru çekecektir.

USD’deki momentum açısından bu hafta ABD’den gelecek olan TÜFE ve perakende satışlar verileri büyük önem taşıyorlar. Hem manşet, hem de çekirdek veride Nisan ayında yüzde 0,2’lik artış bekleniyor. Böylece manşet TÜFE yüzde 2, çekirdek TÜFE de yüzde 2,3 olacak. Perakende satışlarda da Nisan ayında manşet veride yüzde 0,6, çekirdek veride yüzde 0,5 artış beklentisi var. Beklentilerin üzerinde veya beklentilere paralel veriler yine USD pozitif bir momentum yaratacaktır. Verilerde önemli bir zayıflık olmazsa piyasa da USD varlıklarında kademeli bir şekilde Haziran faiz artırımı + Eylül ve Aralık faiz artırımları ihtimalini fiyatlar. ABD tahvil getirilerinde oluşacak yukarı doğru hareketin ivmelenmesi, kurların da hızla yukarı gitmesine neden olur."

S&P İYİMSERLİĞİ DESTEKLEDİ

Bankacılar kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin en düşük yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altındaki yabancı para cinsi uzun vadeli kredi notunu sabit tutmasının da piyasadaki iyimserliği kısmen de olsa desteklediğini ancak kurda devam eden lokal döviz alımlarının da etkisiyle 3.50 seviyesinin altında kalıcı bir seyir öngörmediklerini belirttiler.

S&P Cuma günü piyasa kapanışı sonrası yaptığı açıklama ile Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB", yerel para cinsinden uzun vadeli notunu "BB+" olarak teyit etti.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 10.54, valörde son işlemde yüzde 10.50 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.28 seviyesindeydi.

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