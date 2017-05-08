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Altın fiyatları 4 ayın en düşüğünde!

08.05.2017 - 08:57 | Son Güncelleme : 08.05.2017 - 11:36

Altının ons fiyatı yedi haftanın düşüğünden yükselirken, gram altın 139,1 lira ile 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Çeyrek altın ise 228 liradan alıcı buluyor.

Cuma günü 142,0 liraya kadar yükselen gram altın, dolar/TL'nin değer kaybına paralel düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 139,9 liradan tamamladı.

Döviz kurlarının gerilemesine paralel bugün 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 139,1 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve saat 10.20 itibarıyla 140,0 lirada dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını 938 liradan satılıyor. 

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ONS ALTIN YÜKSELİYOR

Altın Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini merkez aday Emmanuel Macron'un kazanmasının ardından euronun değer kazanmasına paralel olarak seans içinde yedi haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra gelen alımlarla artıya geçti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 17 Mart'tan bu yana en düşük seviyesi olan 1,224.86 doları gördükten sonra yüzde 0.3 yükselişle 1,230.88 dolarda bulunuyor.


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