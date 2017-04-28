Güne 3.56 seviyesinin üzerinde başlayan dolar fiyatları 'Enflasyon Raporu'nun açıklanmasının ardından 3.54 seviyesinin altına gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Euro fiyatları ise en düşük 3.8695 seviyesinden işlem gördü.

Dolar fiyatlarında düşüş sürüyor. Güne 3.56 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın açıklamaları sonrası en düşük 3.5425 seviyesini gördü. Dolar fiyatları böylelikle son 4 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Dolar kuru saat 16.11 itibarıyla 3.5470 seviyesinden işlem gördü. Euro fiyatları ise en düşük 3.8655 seviyesini görürken, aynı dakikalarda 3.8660 seviyesinden işlem gördü.

TCMB'nin likidite adımları ve küresel risk iştahıyla dün 3 Ocak'tan bu yana en düşük olan 3.5555'e kadar gerileyen kur, günün kalanında ise 3.56 civarında hareket etmişti. Merkez Bankası dün olduğu gibi bugün de BİST gecelik repodan 5 Milyar TL fonlama yaptı. Fonlama maliyetinin yükseltilmesi de TL'yi destekliyor.

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DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın yaptığı Enflasyon Raporu Sunumu’nda öne çıkan başlıklar ile beraber, konuşma sırasında gerileyen USDTRY’nin halen o gerilkeme eğilimini sürdürdüğünü görmekteyiz. Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon tahminlerini yükseltmesiyle beraber, bu tahminlerin halen piyasa konsensüs tahminlerine göre iyimser kaldığı söylenebilir. Yılsonu için tahmin %8’den %8,5’e yükseltilirken, 2018 enflasyon tahmini de %6’dan %6,4’e çıkartıldı. Yükseltilen enflasyon tahminlerinin piyasa beklentilerinin altına işaret etmesinin yanı sıra, Merkez Bankası Başkanı Sn. Çetinkaya’nın sıkı para politikasına ilişkin mesajlarının TRY tarafında değer kazancı sağladığı görülmektedir" dedi.

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Çetinkaya'nın enflasyona odaklı sıkı duruşunu sürdürüleceği konusunda mesaj verdiğini belirten Erkan, değerlendirmelerine şunları ekledi: Ekonomide kademeli toparlanma öngören Çetinkaya, ihtiyaç durumunda ilave parasal sıkılaşma da yapılabileceğinin mesajını verdi. TCMB’nin son yaptığı GLP hamlesini beğenen piyasalar, benzer mesajı Enflasyon Raporu sunumundan da aldılar. Merkez Bankası’nın ihtiyaç duyulan noktada devreye gireceğinin belirtilmesi önemli. Bu illa ki GLP veya marjinal fonlama oranı üzerinden olacak diye bir durum da yok, Merkez Bankası diğer politika araçlarıyla da piyasada likidite düzenleme imkanına sahip.

Yine de olağan dışı enstrüman kullanımının uzun süreli istikrarı desteklemeyeceği konusundaki görüşüm bellidir. USDTRY bir kademe daha aşağı gitti, 3,54 seviyelerini gördü. Piyasanın 3,55 altında hareket görmeye devam etmesi, kurda satış yönüne pozisyon almaları için cesaret verecektir, ilk önce bu kırılmanın kuvvetli ve hacimli bir şekilde gerçekleşmesi zorunludur. Bu durumda yakın vadede 3,55 – 3,50 bandına hareket bekleyebiliriz. Bence, aşağı marj sınırlı, yani optimal maliyet seviyelerine geliyoruz. Döviz depo ihalelerine birkaç gündür iyi talep geliyor ve bu kurun düştüğü bir dönemde gerçekleşiyor. Kurumsalların USD talebinin artmasıyla beraber USDTRY’nin önümüzdeki dönemde tekrar 3,60 üzerine çıkmasını beklerim.

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MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bugün merakla beklenen enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası 2017 ve 2018 yılı enflasyon tahminlerini yükseldi. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8'den yüzde 8,5'e, 2018 enflasyon tahmini de yüzde 6'dan yüzde yüzde 6,4'e yükseltildi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.38, valörde saat 1735'te son işlemde yüzde 10.38 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.41, valörde son işlem yüzde 11.44 oldu.

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