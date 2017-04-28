Piyasalar enflasyon raporuna odaklandı

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ile jeopolitik riskler ön plana çıkarken, yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu takip edilecek.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile jeopolitik riskler ön plana çıkarken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek.

ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore'ye ilişkin sert açıklamaları ve ABD yönetimi yetkililerinin Beyaz Saray’da yapılan toplantıda tüm ABD senatörlerine Kuzey Kore konusunda brifing vermesi, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının yükselmesine neden oldu. Brifing sonrası ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Kuzey Kore’nin bölgenin istikrarını tehdit ettiği ifade edildi.

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Bununla birlikte ABD'de federal hükümet yine bütçe krizi nedeniyle kapanmanın eşiğine geldi. Kongre, yerel saatle gece yarısına kadar yeni bir bütçeyi geçirmezse, federal kurumlar faaliyetlerine geçici olarak ara vermek zorunda kalacak ve Trump, hükümetin 100. günü dolmadan "hükümetin kapandığı" ilk başkan olarak tarihe geçecek.

Analistler, son 3 yıldır hiçbir bütçe tasarısının kongreden son saatlere girilmeden geçemediğini belirterek, son dakikalara kadar taraflar arasındaki pazarlıkların devam edeceğini ifade etti.

ABD'de dün açıklanan dayanıklı mal siparişlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından bugün yılın ilk çeyreğine yönelik öncü büyüme verisinin açıklanacağını hatırlatan analistler, büyüme verisine ilişkin beklentilerin ortalamasının yüzde 1,1 seviyesinde olduğunu dile getirdi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 yükseldi, Nasdaq endeksi de yüzde 0,39 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizleri sabit bırakırken, daha önce açıklandığı gibi varlık alım programını 80 milyar avrodan 60 milyar avroya düşürdü. ECB Başkanı Mario Draghi Avro Bölgesinin büyüme görünümüne ilişkin risklerin, dengelenmekle birlikte hala aşağı yönlü ve ağırlıklı olarak küresel faktörlerle ilişkili olduğunu ifade ederek, enflasyonun bu yılın sonuna kadar mevcut seviyelerde seyretmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Açıklamaların ardından avro/dolar paritesi günü yüzde 0,28 düşüşle 1,0874'ten tamamlarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti.

Bugün jeopolitik risk algısındaki artış Asya pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden oluyor. Japonya'da açıklanan mart ayına ilişkin enflasyon ve sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı. Verilerin ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, dolar/yen paritesi 111'in hemen üzerinde dengelendi. Güney Kore'de açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında Kospi endeksi yüzde 0,2 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin desteği ile gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 95.196,45 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti ve günü yüzde 0,25 azalışla 94.282,48 puandan tamamladı. Dolar/TL ise önceki gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı sonrası başlayan düşüşünü devam ettirerek 3,5550 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini gördü ve 3,56'nın hemen üzerinde kapandı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve TCMB Enflasyon Raporunun, yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, ABD bütçesi ve jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getirdi.

Dün TL'nin Meksika pesosu ile birlikte diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığına dikkati çeken analistler, bugün TCMB'nin enflasyon tahminlerinin piyasaların odak noktasında olacağını, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5550 seviyesinin destek, BIST 100 endeksinde ise 95.000 ve 95.500 seviyelerinin önemli dirençler olarak izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı dış ticaret dengesi

10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu

11.30 İngiltere, 1. Çeyrek 2017 GSYH

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı TÜFE

14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti

15.30 ABD, 1. Çeyrek 2017 GSYH

15.45 ABD, nisan ayı Chicago PMI

17.00 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi