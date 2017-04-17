Dolar fiyatları sert dalgalanıyor ! İşte beklenti !

Anayasa değişikliğine ilişkin merakla beklenen referandum sonuçlarına ilk tepki olarak, dolar fiyatları 3.62 seviyesinin altını görürken; sonrasında yükselerek 3.68 seviyesine kadar yükseldi. Ardından 3.66 seviyesine dengeledi.

Referandumun resmi olmayan sonuçlarının erken seçim ihtimalini ortadan kaldırması sonucu gerileyen dolar/TL Paskalya nedeniyle Avrupa piyasalarının tatil olması sonucu işlem hacimlerinin düşük kaldığı haftanın ilk gününde dalgalandı.

Cuma günü yurt içi piyasalarının kapanış saatinde 3.68 seviyesinde hareket eden dolar/TL, referandumdan 'evet' kararının çıkmasıyla 3 Ocak'tan beri en düşük seviye olan 3.6188 seviyesine kadar geriledi. Dolar kuru sonrasında yükselişe geçerek en yüksek 3.6800 seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları saat 17.14 itibarıyla bankalararası piyasada 3.6665 seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL ise en düşük 3.8610 seviyesini görürken, en yüksek 3.9024 seviyesinden işlem gördü. Euro kuru şu dakikalarda 3.9079 seviyesinden işlem görüyor.

Referandumda resmi olmayan sonuçlara göre sandıklardan 'evet' kararı çıktı. 'Evet' oyları yüzde 51.41, 'hayır' yüzde 48.59 oy oranında.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

KISA VADELİ ETKİ POZİTİF

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdür Eral Karayazıcı, "Güçlü bir belirsizlik kaynağı olan referandumun geride kalması ve iktidar kanadının 2017 özelinde erken seçim riskinin olmadığına işaret eden açıklamaları kısa vadeli etki adına piyasalar için pozitif. Ancak bunun güçlü ve kalıcı bir pozitif ayrışma perdesini tetiklemesi için AB ile ilişkilerin ne yönde gelişeceğine ilişkin somut sinyallere ihtiyaç var" şeklinde kaydetti.

Piyasa etkisi yaratacak bir kabine revizyonu olacağını düşünmediğin belirten Karayazıcı, "Bu sene erken seçim kararı beklemiyorum. Önümüzdeki süreçte idam gündemi ve AB ile ilişkilere yansımaları domine edici başlık olarak öne çıkarak yurt içi marketlerin seyri üzerinde güçlü etkili göstermeye aday görünüyor" dedi.

##$HABER_1438002$##

DOLARDA DÜŞÜŞÜN DEVAMINI BEKLİYORUZ

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, “Referandum sonucu öngörülere paralel gerçekleşti. Nitekim dolar/TL'de Asya işlemlerinde ilk tepki olarak düşüş görüyoruz. Yarın da Türkiye ve Avrupa piyasalarının açılmasıyla dolar/TL'de 3.60'ın altına hareket olacaktır. Yarınki açılışta borsaya da alım gelmesini bekliyorum. BIST-100 Cuma günü 90,000 civarından kapamıştı, 91,000 seviyesinin üzerine hareket görebiliriz. Bu yılki zirve 91,800 seviyesi, oraya hareket olacaktır ve zirvesini yenilemesi de zor olmaz” dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Ancak bunlar kısa süreli etkiler, zira borsada yükseliş yabancı için satım fırsatı olur, dolar/TL'nin de 3.50'nin altına inmesi zor, piyasanın ekonominin gerçeklerine dönmesi çok zaman almaz.

Piyasalar için iyi olan unsur; erken seçim ihtimalinin artık ortadan kalkması. Diğer yandan son dönemdeki ilişkiler göz önüne alındığında AB tarafından gelecek yorumlar önemli olacaktır. Orta-uzun vadede piyasalar artarak devam eden jeopolitik sorunlar ve yüksek enflasyon, artan işsizlik, düşük büyüme gibi unsurlara yüzünü dönecektir. Son dönemde alınan önlemler yapısal reformlardan ziyade kısa vadede ekonomiyi destekleyici ihtiyati önlemler. Dolayısıyla TL varlıklarda uzun vadede değer kaybı eğilimi olacaktır.

Öte yandan referandumun yüzde 51 gibi az bir oranla geçmesi ve hayır oylarının da yüksek olması nedeniyle siyasi tansiyonun da çok düşeceğini sanmıyorum, bunun sosyal sonuçları olacaktır.”

##$HABER_1438003$##

DOLAR CUMA GECESİ NEDEN SERT YÜKSELDİ?

Referandum öncesi son işlem gününe 3.67 seviyelerinden başlayan dolar kuru, yurt içi piyasalarının kapandığı saatte 3.68 seviyelerindeydi. Gece yarısı dolarda beklenmedik bir hareketlilik yaşanırken saat 23.48’de 3.68 seviyesinde işlem gören dolar/TL, saat 23.59 itibarıyla 3.75 seviyesine kadar yükseldi. Bankacılar bu sert hareketi “Düşük hacimli elektronik piyasada yapılan keriz silkeleme operasyonu” olarak yorumladı.

Kurdaki artışın referandum ile ilişkisi olmadığını belirten bankacılar, hareketin pazartesi sabahı için baz teşkil etmediğini söylüyor. Bankacılar, buna karşın bu tarz hareketlerin bugün de gözlemlenebileceğini ifade ediyor.

Keriz silkeleme nedir: Özellikle sığ piyasalarda önceden belirlenmiş bir yatırım aracının fiyatıyla suni olarak oynayarak, yatırımcıları zarara uğratmak.

PİYASALARI YOĞUN GÜNDEM BEKLİYOR

Anayasa değişikliği referandum sonuçları bu hafta yurt içi piyasaların hareketinde en önemli belirleyici olacak.

Küresel piyasalarda ise, Kuzey Kore ve Suriye başta olmak üzere jeopolitik riskler takip edilmeye devam edilecek.

Salı günü ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Çarşamba günü Fed Bej Kitap raporu, Cuma günü 2. el konut satış verileri izlenecek.

ABD'de ilk çeyrek bilanço sezonu da bu hafta piyasanın radarında olacak. S&P 500'deki 68 şirketin ilk çeyrek kar rakamları açıklanacak. Bank of America, Goldman Sachs, Yahoo başta olmak üzere şirketlerin bilançosu takip edilecek.

Bazı bölgesel Fed Başkanlarının da bu hafta konuşma yapması bekleniyor. Fed'in 2 numaralı ismi Stanley Fischer, Kansas City Başkanı President Esther George, Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin açıklamaları öne çıkıyor.