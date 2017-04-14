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Banvit`in satışında kritik tarih belli oldu

14.04.2017 - 16:18

Banvit`in Brezilya ve Katar ortaklığına satışı 25 Mayıs`a kadar tamamlanacak.

Banvit'in yüzde 79,48 hissesi Brezilyalı tavuk üretici BRF ve Katar Holding ortak girişimine satışı ile ilgili işlem kapanış tarihi 25 Mayıs olarak belirlendi. Şirketten yapılan açıklamada “İşlem kapanışının gerçekleşmesi için ön koşulların tamamlanması için kesin olmamakla birlikte, bu tarih hedeflenmektedir. Olağanüstü genel kurul toplantısının yapılabilmesi için gerekli çağrı en kısa sürede yapılacaktır’’ denildi.

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OCAK'TAKİ ANLAŞMA

Banvit'in hâkim hissedarları Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investments PJS'nin mülkiyetinde bulunan hisselerin tamamı 9 Ocak 2017'de imzalanan anlaşmayla BRF GmbH'ye geçmişti.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından BRF ile Katar Yatırım Otoritesi'nin iştiraki Katar Holding arasında, yüzde 60 BRF, yüzde 40 ise Katar Holding tarafından nihai olarak kontrol edilecek yeni bir ortaklık oluşturulacağı (TBQ Foods GmbH) duyurulmuştu.

Yeni ortaklıkla birlikte sözleşme tahtında alıcının tüm haklarını devralacağı ve işlemin kapanışıyla yüzde 79,48'lik payın yeni sahibinin söz konusu ortaklık olacağı da açıklamada yer almıştı.


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