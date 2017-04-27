Dolar fiyatlarında gerileme devam ederken, kur Merkez Bankası'nın likidite adımları ve küresel risk iştahıyla 3.56 seviyesinin altına gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL Merkez Bankası'nın dünkü beklentilerin üzerinde sıkılaştırma içeren faiz kararı ve bugünkü likidite adımları ardından yaklaşık dört ayın en düşük seviyesi olan 3.5560 seviyesini gördü. PPK sonrası TCMB'nin likidite adımları ve küresel risk iştahıyla 3.5555'e kadar gerileyen kur en son 3 Ocak'ta bu seviyelerden işlem görmüştü.

Dolar/TL geçen haftayı tamamladığı 3.65'li seviyelerden hafta boyunca genel olarak aşağı yönlü bir seyir izledi ve dün akşam saatlerinde 3.58 seviyesinde tamamladı. TL dün gelişmekte olan para birimlerinden yüzde 1 pozitif ayrışırken bu sabah güne 3.57 sınırında başladı. Dolar fiyatları gün içinde en düşük 3.5560 seviyesini görerek son dört ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar kuru saat 11.00 itibarıyla bankalararası piyasada 3.5647 seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL ise 3.89 seviyesinden güne başlarken, en düşük 3.8784 seviyesini gördü. Euro kuru aynı dakikalarda 3.8876 seviyesinden işlem gördü.

Merkez Bankası'nın likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin bugün 25 baz puanlık artışla yüzde 11.75'e yükselmesi bekleniyor.

Bankacılar dünkü kararın ve bugünkü adımların TL'de değer kazancını beraberinde getirdiğini belirtiyorlar.

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DOLARDA 3.55 SEVİYESİNİN ALTI GÖRÜLÜR MÜ?

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "TRY’nin dünkü BİST kapanışına göre USD’ye karşı daha değerli konuma geldiği görülmektedir. Nitekim, günlük bazda da EM ülkeleri içinde “NAFTA’nın iptal edilmeyebileceğine dair” Trump açıklaması nedeniyle pozitif ayrışan MXN’den sonra %0,4 değer kazancıyla ikinci sıradayız. TCMB’nin dün medyan tahminlerin dışına çıkarak GLP’de 50 baz puan artırım yapmasının ardından, Perşembe sabahında da 4 Nisan’dan beri yapmadığı geelik repodan fonlamayı yapması tekrar kurda aşağı yönlü hareket görülmesini sağlamıştır" dedi.

Erkan şöyle devam etti: "TCMB, BİST gecelik repodan 5 milyar TRY fonlama yaptı. Bu aksiyonun ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 25 baz puan artırarak %11,75 seviyesine getirmesi bekleniyor. Fonlama maliyetinin yükseltilmesinin TRY adına faydalı olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda kur 3,5583 seviyesini gördü.

Kurda 3,55 altında hareketlerin görülmesi düşüş için daha ikna edici olacaktır. Ancak kura görece düşük seviyelerden sürekli olarak talep geliyor. Nitekim, FX swap ihalelerinde de son dönemde tekliflerin ihale tutarlarına yakın veya tutarın üzerinde olması döviz talebinin arttığını göstermektedir. Bu kapsamda düşüş hareketinden çok konsolidasyon hareketi beklerim. 3,50’nin altında kurun kalıcı olmayacağı fikrimi koruyorum. TCMB’nin sıkılaşması ve piyasa fonlamasının yukarı gitmesiyle beraber FX swap ihalelerini dikkatle izleyeceğiz.

Kurda 3,55 – 3,50 aralığında hareket görebiliriz. Uzun dönemde ise daha fazlası için temel olarak elimizde TRY rallisi yaratacak bir olgu bulunmamaktadır. TCMB sıkılaşması kısa dönem için başta artan enflasyon olmak üzere iç ve dış değişkenlere karşı proaktif bir adım olması bakımından TRY’yi daha dayanıklı kılabilir."

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün yüzde 10.64 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem de yüzde 10.49 oldu. Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.29 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.33 oldu.

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