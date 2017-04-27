Petrol fiyatları 52 doları zorluyor

Brent petrolün varil fiyatı, dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı haftalık petrol stok verisi sonrası bugün 52 doları zorluyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 51,80 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 52,42 doları görmüştü. Bu sabah güne 51,58 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.59 itibarıyla yüzde 0,03 değer kazanarak 51,60 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 49,38 dolardan alıcı buldu.

Dün ABD'de açıklanan EIA petrol stok verisi, sınırlı da olsa petrol fiyatı üzerinde etkili oldu. EIA, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,6 milyon varil (yüzde 0,7) azalışla 528,7 milyon varile düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,7 milyon varil azalması yönündeydi.

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Öte yandan, bu hafta Suudi Arabistan'ın petrolde üretimi kısma kararının yılın ikinci yarısında 3 ay daha uzatılabileceği açıklaması, Rusya'dan gelen yorum sonrası toparlanma için yeterli ivme sağlayamadı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, petrol üretim hacmini mevcut seviyede tutmak veya fiyatları aşağı yönlü bir baskı yaratmadan artırmak istediklerini belirtti.

Küresel piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşması, Avro Bölgesi'nde ekonomik ve tüketici güven endeksi, Almanya nisan ayı TÜFE oranları ile ABD'de toptan eşya stokları, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, bekleyen konut satışları ve ABD Kansas City Fed imalat endeksi verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolün varil fiyatında bugün 50,55-49,90 dolar aralığının destek, 52,80-53,65 dolar civarının ise direnç konumuna geldiğini belirtiyor.

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