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Dolar ne kadar? ( 21 Temmuz dolar fiyatları )

21.07.2017 - 09:17 | Son Güncelleme : 21.07.2017 - 23:53

Almanya ile yaşanan gerilim ve Draghi'nin açıklamalarıyla dün dalgalı bir seyir izleyen dolar fiyatları, Fitch'in kritik kararına tepkisiz kaldı.

Dün dalgalı bir seyir izledikten sonra bugün sakin hareket eden dolar/TL, Fitch'in beklentiler dahiline gelen Türkiye kararına tepki vermedi. Dolar kuru şu sıralarda 3.53 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Almanya ile yaşanan gerginlik sonrası dün 3.5440'a kadar yükselen dolar/TL, ECB açıklamaları ardından yönünü aşağıya çevirdi. Dün saat 17.37'de 3.5237/3.5246 seviyesindeydi.

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FİTCH KRİTİK TÜRKİYE KARARINI AÇIKLADI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli notunu BB+ olarak teyit etti. Türkiye'nin kıdemli teminatsız yabancı para cinsinden kredi notunu da BB+ olarak teyit eden Fitch, yerel para cinsinden uzun vadeli notu BBB- olarak tekrarladı.

ANKARA-BERLİN İLİŞKİLERİNDE YENİ KRİZ

İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan ve ardından altısı tutuklanan insan hakları aktivistlerinden birinin Alman vatandaşı olması Ankara-Berlin ilişkilerinde yeni bir krize neden olurken, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel dün Türkiye ile ilişkilerin eskisi gibi devam edemeyeceğini ve Türkiye'ye yönelik adımları hükümet olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Türkiye geçen yıl Almanya'ya toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10'una denk gelecek şekilde 14 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İthalat tarafında ise Almanya 21.5 milyar dolar ve yüzde 10.8'lik payla Çin'den sonra Türkiye'nin en büyük ortağı konumunda bulunuyor.

EURO DEĞER KAZANIYOR

Euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikasında sıkılaştırmayı sonbaharda ele alacağını açıklamasının ardından dolar karşısında yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesinde tutunurken, Asya borsaları güçlü küresel ekonomik görünümün desteğiyle yaklaşık 10 yılın zirvesine çıktı.

ECB Başkanı Mario Draghi, merkez bankasının tahvil alım programında değişikliği ne zaman ele alacağı konusunda ise bir tarig vermedi. Ancak açıklamaları para politikasının gelecek yıl sıkılaştırılacağı beklentilerinin teyidi şeklinde değerlendirdi.

Euro, Draghi'nin ECB'nin tahvil alım programında kısıntıya gideceği beklentileriyle, dün yüzde 1 ile 27 Haziran'dan bu yana en yüksek kazanımı elde ederken, bugün de 1.1630 ile dünkü seviyelerde bulunuyor.


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