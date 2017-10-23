Dolar, euro karşısında yükseldi

Dolar euro karşısında, AMB toplantısı öncesi, derinleşen Katalonya krizi ile geriledi.

Dolar, yatırımcıların dikkatlerini geride kalan Japonya seçimlerinin ardından Avrupa'ya ve Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) yaklaşan toplantısına çevirmeleri ile birlikte, Yeni Zelanda doları hariç G10 ülkelerinin paralarının tümü karşısında değer kazandı ve iki haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.2'lik kazancını korudu.

Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin liderliğindeki koalisyon, Pazar günkü seçimlerde, parlamentonun alt kanadında üçe iki çoğunluğa ulaştı ve bunun ardından Asya piyasalarının açılması ile birlikte, yen değer kaybetti. Japon yen, kayıplarının bir kısmını geri almasına karşın G10 paraları karşısında halen ekside.

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Euro da, piyasanın parasal genişleme planına ilişkin yeni detayları bekleyeceği Perşembe günkü AMB toplantısına çevirmesi ile birlikte, G10 para birimlerinin çoğu karşısında değer kaybetti. Öte yandan, Katalonya'da devam eden kriz de sınırlı da olsa eurodaki düşüşte etkili oldu. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, altı ay içinde yerel seçimlerin yapılacağı sözünü verdi ve bağımsızlıkta ısrar etmenin ekonomi için tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

Euro/Dolar paritesi 1.1734 ile seansın en düşük seviyeleri yakınında seyrediyor ve Avrupa'daki traderlara göre, 1.1700 civarında alım emirleri bekliyor. En yakın talebin 1,1730'daki opsiyon kullanım seviyesinde olduğu kaydediliyor.

Dikkatler, 6 Ekim'de görülen en düşük seviye olan 1.1670'de ve bu seviye, 1.1660'daki teknik destek olarak görülen 100 günlük hareketli ortalamadan güç alıyor.

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