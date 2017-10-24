Dolar ne kadar? ( 24 Ekim dolar fiyatları )

ABD'de vergi reformu ile ilgili gelişmelerden destek bularak yükselişe geçen dolar fiyatları, yeni güne 3.70 seviyesinin üzerinde başladı. Hazine ihaleleri takip edilecek.

Dolarda küresel güçlü seyir gelişmekte olan ülke para birimleri ve TL'yi baskılamaya devam ederken piyasalarda Hazine'nin bugün düzenleyeceği üç ihale yakından takip ediliyor.

Dün 3.71 seviyesinin üzerini test eden dolar kuru, yeni güne 3.70 seviyesinin üzerinde başladı. Dolar/TL uluslararası piyasalarda en yüksek 3.7184 seviyesini görürken, saat 10.34 itibarıyla 3.7123 seviyesinden, euro/TL 4.3621'dan işlem gördü. Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1748 seviyesindeydi.

Piyasalarda bir diğer taraftan ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanının kim olacağı takip edilirken iç piyasalarda Türk bankalarının ABD'den milyarlarca dolar ceza ile karşı karşıya kalabileceği haberi ve Hazine ihalelerinin TL cinsi varlıklarda baskı oluşturmasıyla kur ve faizler dün yükselmişti.

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3.71 SEVİYESİ KRİTİK

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "DolarTL kuru bu piyasalarda 3.71 seviyelerindeki seyrini koruyor. ABD dolarındaki güçlenme ve GOP para birimlerindeki kırılgan görünüm dün USDTRY paritesi üzerinde de etkili olmuştu. Bu sabah GOP para birimlerinde Brezilya Reali hariç yatay bir görünüm mevcut. Real’deki bozulma devam ederse, ondaki olumsuzluk TL dahil diğer GOP para birimleri üzerinde etkili olabilir. Diğer yandan TL piyasalarında bu hafta Hazine’nin 12.6 milyar TL gibi ağır bir iç borç ödemesi bulunuyor. Buna karşılık 6 ihale açan Hazine dün 3 tanesini gerçekleştirdi ve 8 milyar TL gibi bir miktar borçlandı. Bugün açacağı 2,7 ve 10 yıllık ihalelerde de bu miktara yakın tutarda borçlanmasını bekliyoruz. Gösterge faiz %12.35 seviyesine geldi ve yükseliş eğilimi devam ediyor. İhalelerin ardından piyasalarda bir rahatlama görülebilir. Diğer yandan vize gelişmesinde ise halen somut bir gelişme olmaması belirsizliği artırıyor. ABD tarafında ise PMI verilerini izliyor olacağız. Perşembe günü TCMB’den faizlerde değişiklik yapmamasını ve sıkı duruşunu korumasını bekliyorum" dedi.

Turşucu şöyle devam etti: Teknik olarak USDTRY paritesi için 3.71 seviyesini direnç olarak izliyoruz. Bu seviye üzerine yerleşmesi durumunda 3.7430 ve 3.75 seviyelerine doğru yükseliş eğilimi devam edebilir. USDTRY’nin 3.71 seviyesinin altında kalması durumunda ise sınırlı geri çekilmeler görebiliriz.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "2 gündür küresel bazda devam eden USD rallisi, majör merkez bankalarının para politikası toplantılarının olduğu haftada duraklamıştır. ABD’de vergi reformunun ve Başkan Donald Trump’ın yeni Fed Başkanı’nı seçmesinin beklendiği bir ortamda hafta içinde gerçekleşecek olan ECB başta olmak üzere BOC, Norges Bank, Riksbank gibi büyük merkez bankalarının politika açıklamaları piyasaları bekleme moduna almıştır. Piyasa bu toplantıda 2018’den itibaren ECB’nin aylık tahvil alımlarını 30 milyar EUR seviyesine düşürmesini ve programı enflasyonda toparlanma görecek bir süre kadar daha devam ettirmesini bekliyor. DXY’nin seyri açısından ana pozitifliği yaratan Trump’ın vergi reformuna ilişkin gelişmelerin izlenmesi gerekmektedir." şeklinde ekledi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: Hazine ihalelerine gelen zayıf talep ile birlikte Türk tahvil faizlerinin hızla yükselişe geçtiği görülmektedir. Hazine bugün de 2019, 2024 ve 2027 vadeli tahvillerin ihracını gerçekleştirecek ve faizlerin seyri açısından ihaleler önem taşımaktadır. TRY, haftanın ilk işlem gününde doğrulanmamış bir habere göre ABD’nin Türk bankalarına ceza uygulayacak olmasının yatırımcılarda yarattığı endişelerle değer kaybetti. Düzenleyici otoriteler tarafından bu haber yalanlansa ve basından geri çekilse de, piyasaya olumsuz bir şekilde yansıyarak Türk varlıklarının seyrinin genel anlamda bozulmasına neden oldu. Şu an geniş resimde ABD ile olan diplomatik tansiyonun yüksek olması USDTRY’yi 3,65 bandı üzerinde tutmakta. Bugünden sonra dikkatler TCMB’ye dönecektir. Faizlerde değişiklik beklemiyoruz. Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına vurgu yapmasının yanında, gerekirse ilave sıkılaştırma yapabileceğine dair de bir retoriğin de para politikası açıklamasında bulunmasını bekleriz.

Sıkı para politikasının devam ettirilmesi ile carry getirisi önümüzdeki aylarda da yatırımcının dikkatini çekecek kadar yüksek kalacaktır. Böylece USDTRY açısından da yukarıda limitli bir potansiyel olduğundan bahsedebiliriz. Mevcut alımlar 3,71 üzerinde de etkili olursa muhtemelen 3,76 bandında yavaşlamasını ve bazı kar realizasyonlarıyla karşılaşılmasını bekleriz. Yine de bölgesel ve diplomatik risklerin kırılganlık unsuru olduğunu, borçlanma maliyetlerindeki yükseliş ile beraber Türkiye’nin dış haber akışına da reaksiyon aralığı artmakta, Fed’in başına olası bir şahin Başkan gelmesi veya Trump’ın vergi reformunun yılsonuna kadar yasalaşması gibi durumlara karşı duyarlılığı artmıştır. Bu dönemde ABD 10 yıllıklarının %2,40 üzerine yerleşmesi durumunda EM’lerdeki negatif yöndeki etkilenmede TRY ve ZAR gibi para birimlerinin hassasiyeti daha fazla olacaktır.

HAZİNE İHALELERİ TAKİP EDİLECEK

Hazine ihalelerine dün yüksek bir talep gelmemesi sonrası ise bugün de düzenlenecek ihaleler yakından izlenecek.

Hazine dün Ekim ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği ihalelerde piyasadan ROT dahil 6,516.3 milyon TL, kamudan 1,675 milyon TL olmak üzere 8,191.3 milyon TL borçlandı.

TRUMP: KARAR VERMEYE ÇOK YAKINIM

Küresel piyasalarda ise dolar, dikkatlerin Fed'in başına kimin geçeceğine çevrilmesiyle geriledi. ABD Başkanı Donald Trump Fed başkanlığı için beş adayla görüştükten sonra dün gazetecilere yaptığı açıklamada karar vermeye "çok, çok yakın" olduğunu belirtti. Trump, başkanlık için Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell ve Standford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor'ı düşündüğünü belirtti.

Para politikasında daha fazla sıkılaştırma yanlısı bir adayın Fed başkanı olması doların değer kazanmasını sağlayacak.

VERGİ REFORMU GELİŞMELERİ İZLENİYOR

Yatırımcılar diğer yandan ABD vergi reformu gelişmelerini de izliyorlar. Senato'nun Cuma günü bütçe tasarısını kabul etmesi Trump'ın vergi planının bu yıl ilerleme kaydedeceğine dair umutları artırdı.

TAHVİL BONO PİYASASI

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.45 seviyesinde iken dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.51, valörde saat 1748'de son işlemde yüzde 11.64 seviyesinde yükselerek günü tamamladı. İki yıllık gösterge tahvil ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.26, dün spot kapanışta ise yüzde 12.35 seviyesindeydi.

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