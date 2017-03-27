Dolar dipten yükselişe geçti ! İşte beklenti...

1 ayın en düşük seviyesini görerek 3.58'in altını gören dolar fiyatları sonrasında yükselişe geçerek 3.62 seviyesinin üzerini gördü. Kur dış piyasaları izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ilk büyük yasa teklifi olan sağlık tasarısını Kongre'den geçirememesinin ardından dolarda görülen değer kaybına paralel dolar/TL de sabah saatlerinde 3.60'ın altına geriledi. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 3.5860 seviyesini görürken sonrasında yükselişe geçti. Dolar/TL en yüksek 3.6240 seviyesini görürken saat 17.26 itibarıyla 3.6220 seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL, geçen hafta tasarıya ilişkin beklentilerle genel olarak yatay bir seyir izlerken cuma günü saat 17.52'de 3.6201/3.6210 seviyesindeydi.

EURO DA DALGALI

Euro/TL ise yeni haftaya 3.90 seviyesinden başladı. Euro kuru en düşük 3.8935 seviyesini görürken sonrasında yükselişe geçerek en yüksek 3.9458 seviyesini gördü. Kur şu sıralar 3.9420 seviyesinden işlem görüyor.

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DOLARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Piyasaların gözünü çevirdiği Donald Trump’ın sağlık hizmetleri yasa tasarısının, gerek Cumhuriyetçiler’den yeterli destek gelmemesi, gerekse de ObamaCare’i destekleyen Demokratlar nedeniyle geçmeyeceği anlaşıldı ve tasarı oylama yapılmadan geri çekildi. Söz konusu durum elbette Trump’ın ekonomik reform takvimine bazı değişiklikler getirecek ve yeni başlıklara geçilmesini zorlaştıracaktır. Cumhuriyetçiler’in tamamının Trump’ı desteklememesi borç tavanının kabulü konusunda da zorlu bir süreci beraberinde getirecektir. Öte yandan, bu durum ekonomik paketin içerisinde yer alan diğer düzenlemelerin de hayata geçirilebilirliğini sorgulatacaktır. En başta vergi indirimi konusu... Çünkü Fed’in teknik faiz artırımlarıyla cevap vermesi en muhtemel başlık. Piyasaya verilen para artmayacağı için dengeleme amaçlı teknik faiz artırımlarına çok gerek kalmayabilir" dedi.

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Bu nedenle USD değer kaybettiğini belirten Erkan, "Reel sektörün olumsuz fiyatlaması S&P 500’ü aşağı götürse de, sağlık sektörü hisselerindeki yükseliş durumu dengeliyor, o yüzden hareket şimdilik yatay. ABD 10 yıllı tahvil faizlerinde de yüzde 2,35 seviyesine doğru bir hareket var ki, özellikle tahvil piyasasında bir kırılma pozisyon dengesini tahvil long tarafına belirgin bir şekilde kaydırabilir. Aynı zamanda USD long pozisyonlarda da kayda değer bir azalma beklenebilir" şeklinde ekledi.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Erkan, şöyle devam etti: "Tahminim paralelinde yansıma para ve hisse senedi piyasalarına farklı şekilde oldu. Azalan risk iştahı hisse senetlerini aşağı çekiyor. Bu yüzden VİOP tarafında açılış, karışık ve negatif ağırlıkta olan Asya EM borsaları nedeniyle yatay negatif oldu. USDTRY paritesinde ise gerileyen USD ve güçlenen EM paraları paralelinde 3,60 altına olan sarkma görüyoruz, bu geri çekilme momentumu muhtemelen USD hareketi zayıf kaldıkça sürecek ve 3,55 – 3,50 seviyelerine doğru kur eğilim göstermeye devam edecek.

Hafta içinde içeride açıklanacak 4Q16 büyümesi, ABD’de yüzde 2’ye revize edilmesi beklenen büyüme ve PCE verileri fiyatları etkileyecek faktörler olacaktır."

DOLARDA 3.60'IN ALTI ÖNEMLİ

ALB Foreks Yönetmeni Onur Altın, tasarının geçmemesi ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin aşağı gelmeye devam etmesiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazandığını söyleyerek, "Faizler yüzde 2.3660 seviyelerine kadar geriledi, dolar/TL de 3.60'ın altını test ediyor. Dolar/TL uzun zamandır 3.60-3.64 bandında kaldığı için 3.60 seviyesinin altı önemli, kalıcı olursa 3.55'e kadar gerileme potansiyeli var. Artık gözler ABD'de vergi reformuna çevrildi. Trump'ın Cumhuriyetçiler arasında çok güçlü olmadığı algısı piyasada tedirginlik yaratıyor" dedi.

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

Yurtiçinde ise bugün saat 14.30'da Mart ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Haftanın kalanında ise yurt içinde Cuma günü açıklanacak olan dördüncü çeyrek büyüme verisi bekleniyor.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2016 yılının üçüncü çeyreğinde başta darbe girişimi ve terör olayları olmak üzere küresel ticarette zayıflama, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında azalma ve jeopolitik gerginlikler ile önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 daraldı.

Piyasalarda ayrıca TCMB'nin likidite adımları da izlenmeye devam edilecek.

Yurtdışında ise bu hafta aralarında Başkan Janet Yellen'ın da olduğu Fed tarafından gelecek açıklamalar izlenecek.

'TRUMP' İLE ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR DİP YAPTI

ABD endeks vadeli işlemleri ve dolar sağlık tasarısını geçememesinin ardından Trump'ın vergi kesintilerini ve kamu harcamalarının artırımı önerileri için yeterli destek toplayıp toplayamayacağına ilişkin şüphelerle gerilerken, Asya borsaları da güç bulmakta zorlanıyor.

Trump'ın başlıca seçim vaatlerinden olan Obama dönemi sağlık sigortası düzenlemelerini kaldırmak için hazırladığı tasarıya kendi partisinden destek bulmakta zorlanması altın ve yen gibi güvenli liman varlıklara talebi de artırdı.

Dolar, tasarının geri çekilmesinin ardından ekonomiyi destekleyici politikaların nasıl hayata geçirileceği endişeleriyle iki ayın dip seviyelerine geriledi.

FONLAMA MALİYETİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini beş yılın zirvesinde tutmaya devam etmesi de TL'yi destekleyen bir unsur olarak ön plana çıkmaya devam ediyor.

TCMB, para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanılmaya başlanan geç likidite penceresi faizini son PPK toplantısında 75 baz puan artırması sonrasında bu artışı likidite adımlarıyla fonlama maliyetine yaklaşık 50 baz puan yükseliş olarak yansıttı.

Ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 11.33 seviyesine yükseldi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde Cuma günü ortalama bileşik faiz spot kapanışta yüzde 10.80, valörde son işlemde yüzde 10.77 seviyesindeydi.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde ise Cuma günü ortalama bileşik faiz spot kapanışta yüzde 11.46 seviyesindeydi.