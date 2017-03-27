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Bulgaristan seçimlerinde sonuçlar belli oldu

27.03.2017 - 09:43

Bulgaristan'ın merkez sağ GERB partisinin, dün yapılan genel seçimlerde, yüzde 90's sayılan oyların yüzde 32.58'ini aldığı açıklandı.

Seçimlerde merkez sağ parti birinci oldu. Seçim komisyonunun verdiği bilgiye göre Sosyalist Parti (BSP) yüzde 26.8 ile ikinci olurken, milliyetçi Birleşik Vatanseverler partisi yüzde 9.2 oranında oy aldı.

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Türk asıllı Bulgar vatandaşları temsil eden MRF partisi de yüzde 8.9 oy oranı ile parlamentoya girdi. Komisyonun verdiği bilgiye göre popülist Will partisi yüzde 4.1 ile mecliste temsil edilecek


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