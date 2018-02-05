ABD gölgesinde piyasalar

Tuncay TURŞUCU
  • İntegral Yatırım Menkul A.Ş. Araştırma Direktörü
Geçtiğimiz haftayı satıcılı bir şekilde bitirdik. Borsa BIST100 endeksi 120 bin seviyesi üzerine yerleşmekte başarılı olmadı ve beklenen yönde kar satışları etkili oldu.

Bankalarda gelen bilançoların hisselerde beklentileri sona erdirmesi de kar satışları için bahane olmuş görünüyor.

ABD PİYASALARI BOZUYORSA DÜNYA PİYASALARINI DA BOZAR

Ancak geçen haftayı sadece bununla ifade etmek yanlış olur. Güçlü gelen ABD tarımdışı istihdam verisi ABD 10 yıllık tahvil faizlerini yüzde 2.85 seviyesine fırlatırken, faizlerdeki aralıksız yükseliş ABD borsalarında satışlara neden oldu. Dow Jones Nisan 2016 tarihinden bu yana ilk kez günlük bazda 500 puanlık bir düşüş gösterdi. ABD piyasalarındaki satışlar dünya piyasalarına da yansıdı ve global satış dalgası izledik. Bundan Borsa BIST100 endeksi de nasibini almış görünüyor.

Geçen hafta Cuma günü açıklanan istihdam verisinde saatlik ücret artış hızının yüzde 2.5’den yüzde 2.9’a yükselmesi, 10 yıllık faizleri yükseltirken, enflasyon beklentilerini de canlandırdı. ABD basınında Fed’in beklentilerden daha fazla faiz artırımına gidebileceği yönünde yorumlar şimdiden başladı bile. Ancak ücretlerdeki artıştaki bu sıçrama önceki yılda oluşan baz etkisinden gelmiş olabilir. Bunu en iyi gelecek ay açıklanacak istihdam verisinde öğreneceğiz. O zamanda kadar zaten çok düşük seviyelere gerilemiş ABD Doları için ve çok yüksek noktalara gelmiş ABD borsaları için bir düzeltme fırsatı oluşmuş görünüyor.

Bu konuda gelecek hafta Fed üyelerinin yapacağı açıklamalar takip edilecek görünüyor. Enflasyon konusunda yapılacak güvercin açıklamalar devam ederse oluşan bu Dolar pozitif dalga hızını bir miktar kaybedebilir.

BORSA BIST100 ENDEKSİ

Borsa BIST100 endeksine bakarsak, oluşan satışların güzel bir direnç noktasından gelen kar satışları olduğunu düşünüyoruz. Açıkçası 115 bin seviyesi üzerinde endeks seyrini koruduğu sürece yükseliş trend içerisinde düzeltme sınırları içerisinde olduğumuzu düşünmeye devam edeceğiz. Ancak satışların hız kesmeyip 115 bin seviyesinin altına devam etmesi durumunda 112 bin 500 seviyelerindeki 50 günlük ortalamaya doğru düşüş devam edebilir ve böyle bir düzeltme can sıkıcı olabilir.

Sonuç olarak endeksteki satışların nerede dengeleneceği önemli olacak görünüyor. Satışların 115 bin seviyesi üzerinde dengelenmesi durumunda yeniden 120 bin direncini test etme ve geçme şansı devam edebilir.

Kısa vadeli yatırımcılar için zor bir hafta olabilir. Al-sat stratejileri açısından zor kararlar verilebilir. Ancak uzun vadeli yatırımcılar için değişen bir şey yok. Bilançolar geliyor ve açıklanan bilançolarla beraber uzun vadeli yatırımlar şekillenmeye devam edecek.

Elbette global piyasalarda özellikle ABD piyasalarındaki satışların durumu, 10 yıllık tahvillerdeki seyir yakından takip edilecek.

DOLAR/TL’NİN 3.73 KRİZİ

Dolar kurunda ise 3.73 seviyesinin altına gerileme oluşamadı ve bu seviyeden yeniden tepkiler geliyor. ABD Dolar endeksinin tam tepki vereceği noktalara gerilemiş olması da bu açıdan bir talihsizlik. Dolar endeksindeki yukarı tepkinin devamı durumunda içeride Dolar/TL paritesi 3.79-3.80 seviyelerini görebilir. Açıkçası kurda 3.8080-3.8100 seviyelerinin üzerine yerleşmeler olmadıkça yatay ve güçsüz seyrin devam ettiğini düşüneceğiz. Güzel bir rüzgar oluşması durumunda 3.73 seviyesinin altına gerileme olasılığı halen devam ediyor. Ancak giderek zayıflayan bir şekilde. Dolar kurunun 3.73 seviyesinin altına gerilemesi durumunda aşağı yönlü seyir hızlı olacak gibi görünüyor.

ENFLASYON VERİSİ ÖNEMLİ

Önümüzdeki hafta içeride Ocak ayı enflasyon verilerini alıyor olacağız. TÜFE yıllık bazda yüzde 11.92 ve çekirdek TÜFE yüzde 12.30 seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz yılın Ocak ayındaki yüksek enflasyon nedeni ile baz etkisi ile enflasyonda düşme bekleniyor. Böyle bir durum enflasyonda iyi sonuçla beraber gelmesi durumunda piyasalarda ılımlı bir hava yaratabilir. Ancak enflasyonda baz etkisine rağmen yine katı seyirlerin devam etmesi faizler ve piyasa üzerinde moral bozabilir. Salı günü TCMB enflasyon değerlendirmesi piyasa üzerinde etkili olacak bir rapor değil. Perşembe günü ise Aralık ayı Sanayi Üretim verisi bekleniyor. Ancak zaten bilançoların açıklanıyor olması Borsa için daha ön planda kalacak görünüyor.

ABD kanadında ise Pazartesi alınacak olan PMI verileri dışında önemli bir veri trafiği bulunmuyor. Çarşamba günü Fed üyesi Dudley ve Perşembe günü William’ın konuşmaları takip edilecek. Euro tarafında ise yine Pazartesi günü açıklanacak PMI verileri dışında önemli bir veri akışı mevcut değil.

 

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