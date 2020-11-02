Kasımda piyasalar bir başka olacak

3 Kasım seçimi belirsizliğiyle birlikte hemen kapıda bizi karşılıyor. Trump mı? Biden mı? Senaryosunun hemen yanına seçimlerin hemen sonuçlanmama senaryosu da eklendi. Seçim kampanyalarının sürdüğü dönem boyunca Biden’ın bayrak yarışında önde olduğu, ancak Trump’ın da kampanya gücünün konuşturduğu bir süreç izledik. Şayet seçim sonuçlarının birbirine yakın olması ve yeniden oyların sayılması talep edilirse, seçim belirsizliği haftalar sürebilir. Bu da piyasalarda ilk tepki olarak olumsuz yansıyabilir. Trump’ın seçilmesi halinde ilk tepki pozitif sonrasında normalleşme, Biden kazanması halinde ise ilk tepki negatif sonra normalleşme yaşanabilir.

Biden’ın kazandığı bir senaryo Türkiye – ABD ilişkileri dikkate alındığında olumsuz algılanabilir. Ancak Biden’ın görevin başına gelir gelmez Türkiye ile ilgili hamleler atacağını düşünmüyorum. Zamanla ikili ilişkilerin Biden hükümetiyle de kurulacağını düşünmekteyim.

5 Kasım’da ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının olması nedeniyle yine ABD cephesini konuşacağız. Salgının etkilerinin ekonomik çarkları yeniden bozacağı endişesi piyasada hakim. Dolayısıyla Fed toplantısı ek teşvik paketi ve alınacak önlemler çerçevesinde çizilecek gibi görünüyor. Faiz kararında herhangi bir değişiklik beklenmezken, karar sonrası Fed Başkanı Powell’ın yapacağı açıklama ön planda olacak. Bu hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam var ancak beklentilerden çok farklı bir sapma göstermemesi halinde fiyatlamalar üzerinde etkili olmasını beklemiyorum.

Koronavirüs etkisi piyasalarını olumsuz etkiliyor. Avrupa’da sıkı önlemler alınmaya başlandı ve bu piyasalarda endişe katsayısını artırıyor. Kasım ayının genelinde salgın baskısını hissetmeye devam edeceğiz.

Şimdi gelelim bize. Yurt dışında esen bozuk hava elbet bizi de etkiliyor. Bununla birlikte kur, faiz ve risk primindeki bozulmalar piyasanın rotasını sarsıyor. Kurda her geçen gün yeni rekor seviyeleri test etmeye devam ediyoruz. Kurdaki tansiyonun yatışması ve sönmesi için çok güçlü bir mesaja ve adıma ihtiyaç var. Dolar/TL’de yaşanan tansiyon risk primini de etkiliyor. CDS en son 550 seviyesine doğru yükseldi. Normalleşme sağlanamaması halinde risk primi yüksek seyretmeye devam edecek gibi görünüyor. Bu cephede normalleşmenin hızlı olmasını beklememekte fayda var.

BIST 100 endeksinde ise, geçen hafta 50 haftalık ortalama olan 1096 seviyesine doğru sert geri çekime oldu. Şimdi bu seviyelerden toparlanma var. Endekste satışların 1096 seviyesi üzerinde karşılanmaya devam etmesi ve 1130 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin oluşması halinde yukarı yönlü tepkiler sürecektir. Endekste havanın tekrar bozması halinde 1096 seviyesi güçlü destek konumunda.

Bilindiği üzere bilanço dönemindeyiz. Üçüncü çeyrek döneminde güçlü bilançolar gelmeye devam ediyor. EREGL, FROTO, LOGO, TTRAK, OTKAR, TOASO, FROTO, BRİSA, SASA güçlü gelen bilançolar arasında. Hava puslu olunca iyi gelen bilanço performansı törpüleniyor. Dolayısıyla bu hafta küresel piyasalardan esecek rüzgar bizde de etkili olacak.