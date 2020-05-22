Borsa ve dolarda karar zamanı mı?

22.05.2020
Seda YALÇINKAYA ÖZER
Endekste geçen haftanın bekle gör havası dağılmış ve alımlar daha iştahlı hale gelmiş görünüyor. Daha haftayı kapatmadık, ancak endeks bu haftayı yüzde 2.5-3 getiri ile kapatmaya kararlı görünüyor.

Dün, Çin cephesinden gelen olumsuz haber akışı ABD-Çin gerilimini ateşlese de bu hafta yurt dışında daha çok iyimser bir hava hakimdi. ABD-Çin hikayesini izleyeceğiz. Gelişmeler zaman zaman yurt dışı endekslerinde satışlar getirse de ana odak noktamız salgının üçüncü çeyreği nasıl etkileyeceği olacak.

Tedbirlerin azaltılmasıyla birlikte kafalarda en net soru salgında ikinci dalganın gelip gelmeyeceği oldu. Bu belirsizlik zaman zaman endişe oluştursa da piyasanın olumlu tarafta kalma isteği de ağır basmıyor değil. 

Çin’in yeni bir Hong Kong yasası üzerinde çalışması ve Trump’ın buna karşı çıkması tam da ABD endekslerinin 50 haftalık ortalaması gibi önemli yerlere yükselmesi sonrasında geldi. ABD S&P endeksinin 3 bin seviyesi üzerine yükselmesi ve bu seviyenin üzerine yerleşmesi halinde düşüşlerin sınırlı kalacağı. Hatta yeni bir yükseliş eğiliminin başlayacağı anlamına gelecektir. 

Bizde de benzer bir tablo var. Endeksteki 50 haftalık ortalama ise 103 bin 300 seviyesine denk geliyor. Şimdilik teknik göstergeler 103 bin 300 seviyesi üzerini teyit etmiyor. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç gün bin puan yukarı 2 bin puan aşağı ya da bunun tam tersi durumlar olabilir. Dolayısıyla yatay hareketlerin ya da aşağı yönlü düzeltme ortamının oluşacağı bir endeks görürseniz şaşırmayın. Endeksin 103 bin 300 seviyesinin üzerini mesken edinmesi halinde ise portföy ağırlığı hisse tarafına verilebilir ve ilave pozisyonlar denenebilir. Buna karşın endeksi 103 bin 300 üzerinde kalmakta başarılı olamaması ilk etapta 100 bin hareketini ve daha sonra 97 bin 500 seviyesine doğru bir düzeltme eğilimini beraberinde getirebilir.

Dolarda ise çok daha kritik noktalardayız. Bu hafta swap anlaşmasına yönelik beklentilerle birlikte 50 günlük ortalamaya doğru geri çekildik. Teknik olarak en son 50 günlük ortalamayı 2019 yılı sonlarında aşağı yönde test etmiştik. Dolayısıyla 6.80 TL seviyesi kısa vadede kurdaki hareket alanını belirleyecek. Şimdilik teknik göstergelerde yön belirleyici bir sinyal yok. 6.80 TL aşağı yönde kırılmadığı sürece ılımlı yukarı yönlü seyir korunabilir. Ancak şunu söylemekte fayda var ki kur 50 günlük ortalamanın üzerinde kalsa dahi hızla tekrar 7.25 TL seviyelerine doğru yükselmesini beklemem. Kurda yılın başından bu yana oluşan yukarı yönlü fırsat bitmiş olabilir. Aşağıda ise 6.60 TL seviyeleri teknik olarak güzel destek noktası olarak izlenebilir.

Muhtemelen piyasa yeni bir swap anlaşmasının gelmesini bekliyor. Katar’la var olan anlaşmamızın miktarının artması önemli bir etki yaratmasa da beklentiyi artırdı. Muhtemelen Çin ile var olan anlaşmamızın da miktarı artırılabilir. Böyle bir durum olursa şaşırmam. Ancak G20 ülkeleriyle bir swap anlaşması yapılması beklentilerin daha iyi yönetilmesini sağlayacaktır. Bence önümüzdeki haftanın odak noktası ilk çeyrek büyüme verileri ile yine yeniden swap anlaşmasına dair gelişmelerde olacak.

 

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