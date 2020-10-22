ABD’den beklenen teşvik paketine yönelik henüz somut bir gelişme yok. Gelen açıklamalar ‘’Görüşüyoruz, anlaşmaya yakınız’’ şeklinde olsa da henüz somut bir gelişme söz konusu değil. Bu nedenle riskli varlıklardan olan Alman hisse senedi endeksi Alman hisse senedi endeksi DAX, ABD endeksi Dow Jones ve petrol gibi enstrümanlarda önemli bir satış baskısı görmekteyiz. Seçim öncesi bir teşvik paketinin çıkması zor gözüküyor. Bu nedenle piyasalardaki huzursuzluk sürebilir.

Brexit gelişmeleri de belirsizliğini koruyor. Önce 15 Ekim son tarih denildi. Bu tarihte bir anlaşma olmayınca süreç ocak ayına kadar uzatıldı. Arada ‘’Görüşmeler bitti’’ şeklinde açıklamalar da geliyor, ‘’Anlaşmaya yakınız’’ şeklinde açıklamalar da. Kısacası Brexit konusu bir süre daha belirsiz bir şekilde kalmaya devam edecek.

ABD Başkanlık seçimlerine ise 12 gün gibi oldukça kısa bir süre kaldı. Anketlerde Biden’in Trump karşısında önemli bir üstünlüğü var. Trump sık sık ‘’Beni seçerseniz borsalar yükselir, seçmezseniz çöküş yaşar’’ şeklinde tehditvari açıklamalarda bulunuyor. Bugün ise ABD istihbaratı Rusya ve İran'ın seçimlere müdahale etmeye çalıştığının belirlendiğini açıkladı. Bu konu da oldukça sıkıntılı bir sürece sahne olacak gibi gözüküyor. Hem seçim günü hem de sonrasında bu konu piyasalar üzerinde huzursuzluk yaratabilir.

Yukarıda yılan hikayesine dönen 3 önemli gelişmeyi değerlendirdik. Buna bir de covid-19 gelişmeleri eklenebilir. Özellikle Avrupa’da yeniden sert önlemler alınmaya başlandı. Artan vakalar ve yeniden alınan sert önlemler de piyasalar için sıkıntılı bir durum.

En azından 3 Kasım’a kadarki süreçte piyasalarda beklenmedik hareketler görebiliriz. Bu nedenle minimum riskte gidilmesi gerekiyor. Örneğin, Dax, Dow Jones ve petrol üçlüsü baskı altında kalırken dolar endeksi de baskı altında kalıyor. Burada korelasyon bozukluğundan söz edebiliriz. Normal şartlar böyle bir piyasada dolar endeksinde değer kazanımları bekleriz. Buradan da anlaşılacağı gibi yılan hikayesi tadında piyasalar bir süre daha bizimle olacak.