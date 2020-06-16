Salgında ikinci dalga piyasaları nasıl etkiler?

16.06.2020
Rıdvan BAŞTÜRK
Piyasalarda oynaklığın yükseldiği günlerdeyiz. Bir gün yüzde 5-6 düşen piyasalar ertesi gün kayıplarını telafi edebiliyor. Bu oynaklığa sebep ise dünya genelinde artan koronavirüse yönelik ikinci dalga endişeleri ve diğer yandan Fed’in piyasaları desteklemek için attığı adımlar…

Dünya ekonomileri mart ve nisan ayında yaşadığı sıkıntıları üzerinden yavaş yavaş atarak, toparlanma eğiliminde. Açıklanan satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri ve güven endeksleri mart ve nisan ayında yaşanan çöküşün ardından toparlanma sinyalleri veriyor. Fakat tam anlamıyla bir toparlanmadan bahsetmek zor. Özellikle son günlerde koronavirüse yönelik ikinci dalga endişeleri artış gösterdi. Dünya genelinde yaşanan günlük vaka sayısında artış var. Bu durum piyasalarda rahatsızlık yaratırken imdada yine Fed yetişti. Dün akşam sürpriz bir açıklama yaparak şirket tahvillerini alacaklarını açıkladı. Bu durum piyasalardaki rahatsızlığı azalttı.

Ben yine de piyasalardaki endişenin bu tarz hamlelerle giderileceğini düşünmüyorum. Kısa vadede pozitif etki yaratıyor, fakat asıl önemli konu ikinci dalga yaşanırsa nasıl bir etki yaratacağı olacaktır. Eğer ikinci dalga gelir ve ekonomik aktiviteler mart-nisan dönemine dönerse o zaman piyasalarda ciddi sıkıntılar yaşanacaktır.

DOLAR, BORSA VE ALTINDA MEVCUT GÖRÜNÜM NE GÖSTERİYOR?

Dünya genelinde hareketlilik yaşanırken, dolar kurunda sakin bir seyir var demek doğru olacaktır. Risk iştahı yüksekken de düşükken de dolar kurunda sert hareketler görmedik. TL’nin reel getirisine yönelik olumsuz beklentiler TL’deki değer kazanımlarını sınırlı tutuyor. Faiz ve enflasyon gelişmeleri önemli olacak. Teknik olarak 6.60 TL ana destek, 6.70 TL ara destek olarak izlenebilir. Yukarıda ise 6.92 TL ilk kritik direnç olacaktır. 

Borsa İstanbul 100 tarafında pozitif ivme sürüyor. Asya, ABD ve Avrupa borsaları geçen hafta sert düşerken BİST 100 bundan etkilenmedi. Yabancı payının yüzde 66’lardan yüzde 51’e kadar gerilediğini görmekteyiz. Burada daha çok teknik seviye takibini öneriyorum. Yükselen kanal hareketi sürüyor. 107 bin üzerinde kalındığı sürece pozitif ivme devam edecektir. Mevcut pozitif görünüm 107 bin kırılması durumunda bozulabilir. Yukarıda ise 115 binler ilk önemli eşik olarak izlenebilir.

Altın tarafında ise yataylık var. Ons altın kısa vadede hareketli ancak genel görünümde yataylığını koruyor. Dolar kurunu da hesaba katarsak gram altında sert bir hareket yok. Daha çok düşüşlerin alım fırsatı vermesi yönündeki stratejimi koruyorum. 

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