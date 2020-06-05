Pazar gecesi açılışlarına dikkat!

Piyasada bir süredir bu kesintinin 3 ay daha uzatılmasına yönelik beklenti var. Ancak henüz netlik kazanmış değil. Hafta içerisinde bazı yetkililerden gelen açıklamalara göre 3 ay değil 1 ay uzatılma ihtimali de söz konusu. Asıl önemli konu ise 9 Haziran’da yapılması planlanan toplantının 6 Haziran’a alınması. Yani OPEC+ piyasalar için çok kritik olacak bir kararı hafta sonu açıklayacak.

OPEC+’dan ne karar çıkar bilinmez. Mevcut fiyatlamalar üretim kesintisini 3 ay olacağına yönelik yapılıyor. Bu karar çıksın veya çıkmasın piyasalarda pazar gecesi açılışında sert hareketler görme ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum.

Petrolde (Brent) teknik olarak yükselen bir eğilim var. Bu eğilimin dip noktası 37.20 dolar olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde kalındığı her durumda görünüm pozitif olacaktır. Yukarıda ise mart ayında oluşan boşluk, 45.00 dolar önemli bir direnç olarak takip edilebilir.

Petrol piyasaları nasıl etkiler?

Borsalardaki iştahın bir sebebi de petroldeki yukarı yönde hareket yapısı. Bu nedenle petrolde yaşanacak gelişmeler borsalar üzerinde direkt etkili olacak. Eğer OPEC’ten üretim kesintisini en az 3 ay uzatma kararı gelirse petrolde yaşanacak pozitif ivme borsaları bir süre daha destekleyebilir. Ancak üretim kesintisi kararı çıkmaz veya beklenenden daha az bir süre için devam kararı gelirse petrolde yaşanabilecek sert düşüşler risk iştahını de bozacaktır.