Ne yıl ama!

28.01.2020
Rıdvan BAŞTÜRK
ABD-İran savaş ihtimali, Çin’de başlayıp dünya geneline yayılan virüs, Elazığ depremi, basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın ölümü… 2020’nin ilk 26 gününde bunları yaşadık…

Bu gelişmeleri piyasalar açısından değerlendirdiğimizde gündemimize coronavirus’u almak gerekiyor. ABD-İran savaş ihtimali piyasaları birkaç gün rahatsız etti sonra konu tatlıya bağlandı ve piyasalar normale döndü. Ancak bu virus’un etkisinin ne kadar süreceğini kestirmek çok daha zor. Çin’de başlayan bu olay, ABD, Kanada, Hong Kong, Japonya, Fransa, Tayland ve ismini yazmadığım birçok ülkeye kadar uzandı. Son rakamlara baktığımızda 100'ün üzerinde ölüme neden olurken 3 bin civarında kişi ise virüs’ten etkilenmiş durumda.

Bu durum piyasaları da ciddi şekilde etkiliyor. Çünkü ülkeler arası seyahat konusunda kısıtlamalar var. Giriş çıkışlar ciddi şekilde denetlenirken, seyahat aktiviteleri ise önemli ölçüde azalmış gözüküyor. Virüs’un daha ne kadar yayılacağı ve ölüme neden olacağı konusunun belirsiz olması yatırımcıların riskli varlıklardan kaçarak güvenli varlıklara giriş yapmasına neden oluyor. Virüs belirsizliği sürdüğü sürece piyasalardaki toparlanma iştahı da sınırlı kalacaktır. Ben yine de bu virüs’ün etkisinin kısa vadede kalmasını, orta-uzun vadede etkisinin azalacağını düşünüyorum. Umalım ki tedavisi bir an önce bulunsun.

FED TOPLANTISI ARKA PLANDA KALIR MI?

Dünya coronavirus ile uğraşırken yarın akşamki FED toplantısı gözlerden kaçmasın. Gerçi benim bu toplantıdan hiçbir beklentim yok. Ne şiş yansın ne kebap tarzında bir toplantı olmasını bekliyorum. Zaten faizleri geçen sene indirecekleri kadar indirdiler. Benim beklentim ilk çeyrekte herhangi bir aksiyon almamaları yönünde. Virüs olayına mutlaka değineceklerdir ancak bu virüs’un ekonomik aktivitelere etkisi henüz anlaşılmaz. Bunun için en azından bir aylık sürecin dolmasını beklemek gerekiyor. FED faizleri sabit tutar ve gerektiğinde piyasaları destekleriz tarzında bir söylemde bulunur bu durum da piyasalarda majör bir etki yaratmaz düşüncesindeyim.

Zor bir yıla başladık. Bu zor günleri bir an önce geride bırakarak daha güzel günler görmek dileğiyle...

 

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