Bitcoin’de yükseliş dalgası için bu seviyeler kritik

04.05.2020
Rıdvan BAŞTÜRK
Mart ayının ortalarında 3 bin 700 dolar seviyesine kadar düşen Bitcoin, geçen hafta 9 bin 400 dolar üzerini test etti. Bitcoin’de kısa süre içerisinde yaşanan bu önemli yükselişin ardından kısmi geri çekilmeler görmekteyiz.

Normal şartlarda bir enstrümanı değerlendirirken önce temel analiz, daha sonrasında ise teknik analiz yöntemiyle görüş bildiriyorum. Fakat Bitcoin’de temel dinamik olarak konuşacak fazla bir şey yok. Dünya’da teknoloji gelişiyor ve Bitcoin de teknoloji tabanlı bir enstrüman olduğu için dünyadaki bu değişim rüzgarından doğal olarak pozitif etkilenebilir. Tabii bu uzun vade bir görüş olacaktır. Bitcoin’de kısa süreli alım-satım yapmak yerine her ay belirli miktarda kademeli şekilde alım yapılmasını daha doğru buluyorum.

Teknik olarak baktığımızda ise; önemli seviyelerin test edildiğini görmekteyiz. Bitcoin’de geçen yıl haziran ayında görülen 13 bin 800 dolar seviyesinden bu yana düşen bir trend çizdiğimizde geçen haftaki yükselişlerin bu trend ile sonlandığını görüyoruz. Bu nedenle 9 bin 400-9 bin 500 dolar bölgesini önemli bir direnç olarak izliyoruz. İlk aşamada bu bölge altında kalması kar satışlarının ön planda olmasına neden olabilir.

Olası geri çekilmelerde ise kısa vadede yükseliş eğilimi olan 7 bin 700 dolar seviyesi takip edilmelidir. Bitcoin’de yeni bir yükseliş dalgası için 9 bin 400-9 bin 500 dolar bölgesinin geçilmesi gerekmekte. Bu bölge geçilirse yaklaşık 1000 dolarlık yukarı yönde bir potansiyel oluşacaktır. 

 

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