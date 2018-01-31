Müteahhit maaş ödeyemiyorsa vay halimize…

İnşaat sektörü, bu söylentilere karşılık varlığını, ekonomi içindeki payını artırarak sürdürmeye devam etti. Çünkü hükümetin ekonomik tercihi de bu yöndeydi… O nedenle söylentiler çıktığında KDV indirimi dahil onlarca önlem alındı, daha geçen yıl damga vergisi sıfırlandı, tapu harcı yarıya indirildi ve sektör yoluna devam etti.

Son günlerde bu söylentiler yine alevlenmeye başladı. Bu kez daha çok bankacılık kesiminden kötü kokular geliyor. Kulağıma gelenlere göre tüm bankacılığa yayılmış bir tehlike yok ama bazı büyük bankalarda yoğun inşaat sektörü kredilerinde geri dönüş sıkıntıları artmaya başlamış. Koca koca isimlerin, koca koca kredilerinden söz ediliyor…

Geçenlerde Hürriyet’in ekonomi sayfalarında çıkan “Yap-sat değil yap-sabret” başlıklı haberi okudunuz mu? Artık inşaatçıların yaptıktan sonra satış için sabırla bekleme dönemine girdikleri anlatılmış. Böyle olunca da yeniden Hükümete dönüp, “Bize yeni teşvik” demeye başlamışlar…

İşi o kadar ilerletmişler ki; “devlet ucuz konut kredisi imkanı sağlasın” diyorlar…

Bu haberi de okuyunca artık duyduklarımı yazmam şart oldu...

İşlerin gerçekten zorlaştığını piyasalardan gelen söylentilerin artmasından da anlamaya başladım. Mesela, bir büyük inşaat şirketinin çalışanlarına maaş veremediği, taşeron ödemelerini aksattığı konuşuluyor. Umarım bu dedikodudan ibarettir yoksa bu şirketin başına bir iş gelirse herkese sirayet edebilir…

Yine bir büyük inşaat şirketinin bir kamu bankasına yüklü kredi borcunu bir süredir ödeyemediği, işin içine politikacıların girdiği ama sorunun çözülemeyecek kadar büyümekte olduğu, kulağıma gelenler arasında...

Yine söylenen o ki; piyasadaki havası pek de fiyakalı gözüken bir başka şirketin de kamuyla arası bozulmuş, artık hiçbir işi için izin alamıyormuş…

Aslında söylentilere gerek yok, son günlerdeki çıkan veriye dayalı haberlere baksanız, işlerin neden tıkanmaya doğru gittiğini de görebilirsiniz…

- Müteahhitler Birliği Rapor yayınlamış; 2018 kötü geçecek Hükümet önlem almalı diyor… “Yükselen enflasyon, faizlerdeki artış ve harcanabilir gelirde düşüş var, 2018 zor” diyor. “Gayrimenkul stoklarının artması, kurdaki dalgalanma girdi maliyetlerini artırıyor, faiz aylık yüzde 1’i geçti, bu iş artık zorlaştı” diyor…

- Bir başka örnek konut fiyatları kaybettirmeye başladı; Kasım sonu itibariyle yıllık konut fiyatı artışı enflasyonun altında yüzde 11.33 oldu haberi…

- Gayrimenkul sertifikalarının ucuza satılmasına rağmen talep olmadığı haberi…

- “Hazır Beton Endeksi’ne göre inşaat faaliyetlerinin bariz biçimde yavaşladığı haberi…

- Ayrıca konut satışları artırılsın diye getirilen cayma hakkının artık çok yüksek oranlarda kullanılmaya başladığı, yabancıların cayma hakkını kullanmaya başladığı haberini de saymak gerekir.

Velhasıl-ı kelam…

Son günlerde nereye gitsem bu inşaat işi konuşuluyor. Şahsen evlenmeler, boşanmalar, kentsel dönüşüm vs gibi faktörlerle inşaat işinin kolay kolay cazibesini yitirmeyeceğini düşünenlerdenim. Kaldı ki her şeye rağmen geçen yıl 1.4 milyon konut satışı ile tarihi rekor kırıldı. Bu yıl kentsel dönüşüm yılı ilan edildi. Yılda 500 bin konutun dönüşecek olması inşaat sektörü için önemli bir gelişme.

Ancaaaak.... Son yıllarda gözle görülür bir şekilde konut stoğu oluştuğu da bir gerçek. Özellikle yabancı fonlara yapıldığı söylenen bazı proje satışları nedeniyle bazı bölgeler boş daire kaynıyor.

Umarım bu kez de inşaat söylentileri yine boş çıkar… Yoksa sadece inşaatçılar değil hepimiz ayvayı yeriz…

Ben Keskin Kulak…

Bana kulak verin, kendinize dikkat edin!