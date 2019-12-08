2020 Yılında Piyasalar 1

Altın geçen hafta TL bazında yüzde 0,35 ile ılımlı bir yükselişe sahne olurken yukarıdaki tabloya dahil ettiğim gümüş yüzde 1,75 değer kaybına uğradı.

Eski okurlar bilir; Pusula en çok yükselene amigoluk etmez. Aksine düşeni radara alır ve okurları ile yeterli iskonto oluşurken mümkün mertebe öncesinde paylaşmayı ilke edinir.

Gümüş bence henüz çekici şartlara sahip değil. Ancak önümüzdeki hafta & aylarda ilave iskonto oluşursa GPG’de yüzde 5-10 arası bir ağırlık ile yer vermek üzere izliyorum.

Hangi fiyat hangi şartlar diye soran okurlar sabırlı olsun lafı eğip bükmeden düşüncelerimi paylaşacağım.

Önce bu haftaya odaklanalım; manşette ABD-Çin ateşkes görüşmeleri var.

Gerçekleşecek mi ötelenecek mi yoksa masa mı devrilecek haklı olarak tüm aktörler merak ediyor.

Masanın devrilmesi ihtimali düşük. Ancak bir erteleme pekala mümkün.

Olağan şartlarda iki ülkenin bu hafta sonuna kadar anlaşması gerekiyor. Aksi halde ABD önceden ilan ettiği gümrük vergilerini 15 Aralık’ta devreye sokacak. Ancak işin içinde Trump var. Pekala Cuma günü erteledim diyebilir.

Önce pozitif senaryoyu irdeleyelim; iki ülke ilave gümrük vergilerini devreye sokmayacaklarını açıklar ve yeni yıla sulh ile girerse iki aydır pozitif seyreden piyasalar ilave bir atağa imza atabilir.

Ancak bu atak hızlı ve seri bir sıçramayı takiben geçici & limitli bir beklenti bitti satışını beraberinde getirebilir.

BIST özelinde bakarsak ben pozitif senaryoda bu ay tepe olabilecek bariyeri 115.000 civarı olarak görüyor 109.000 puana dayanan BIST’te Aralık ayının daha yüksek rakımlı seviyelere sahne olmasının güç olduğunu düşünüyorum.

Ya negatif senaryo derseniz içsel veya dışsal negatif haber akışı ile karşılaşmamız durumunda ben BIST 100 endeksinde 106.000 güçlü desteğinden daha düşük değerlere gerileme için sıra dışı negatif manşetlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

2020 BIST beklentilerimi önceki yazılarda paylaşmıştım. Halen ilk yarıyılda 125,000 ikinci yarıyılda (veya 2021 başında) 145.000 puanın test edilmesinin mümkün olduğu görüşündeyim.

Yukarıdaki grafiği daha önce de paylaşmıştım. Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 4 büyüme kaydedecekse (bence olasılığı yüksek) BIST’in seneye cari değerine yakın kalması tuhaf olur.

Sektörel bazda favorim bankacılık. Alternatiflerine kıyasla dikkat çekici iskonto kazanan banka endeksi 2020 yılının en iyi performansına imza atarsa benim için şaşırtıcı olmaz.

DÖVİZ CEPHESİ

2019 dövize yönelenler adına verimli geçmedi. Türkiye yılı yüzde 12 kadar bir enflasyon ile noktalayacak. TL mevduat bu parkuru yüzde 19 getiri ile tamamlıyor.

Ancak döviz kurlarındaki artış 2019 yılında yüzde 8 ile kısıtlı kaldı.

Dış iklimin 2020 ilk yarısında TL adına destekleyici ikinci yarı yılda ise nötr olması daha yüksek şansa sahip görünüyor.

Dış iklim destekleye dursun Türkiye düşük faiz politikasını benimseyeceğe benzediği için iç şartlar TL adına yeterince destekleyici olmayacak.

Lokal olarak faizin yanında enflasyon döviz kurları üzerinde diğer belirleyici etken olacak.

Ben 2020 yılında enflasyonun tek haneye kalıcı olarak düşmesinin güç olduğu görüşündeyim.

2019 yılında pek çok üretici talep yetersizliğinden maliyet artışlarını fiyata yansıtamadı.

Öncü göstergeler Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 4-5 arasında bir büyümeye sahne olabileceğine işaret ediyor.

Borsa için pozitif olan bu faktör enflasyon adına iyi haber değil.

Önümüzdeki yıl görece yüksek talebi bulan pek çok kesim eski kar marjına yaklaşmak adına fiyatlarda artışa gidecektir. İşte bu faktör de önümüzdeki yıl enflasyonun yine yüzde 12 civarında gerçekleşmesine sebep olabilir.

Ben bu nedenle yıl içinde döviz kurlarında ölçülü geri çekilmeler yaşansa da bunun kalıcı bir düşüşe neden olmasının var olan bilgi seti ile güç olduğu görüşündeyim.

Evet ülkemizde döviz kurları benzerimiz sayılan ülkelere kıyasla halen yüzde 20 kadar pahalı.

Ancak bu pahalılık halinin kalıcı biçimde azalması için aradaki farka neden olan faktörlerin (başta jepolitik riskler) azalmasına ihtiyaç var.

GÜMÜŞ FIRSAT SUNABİLİR

Altın ile birlikte hareket eden ve sarı fırtına yükseldiğinde genelde daha hızlı değer kazanıp tersi olduğunda daha sert aşağı gelen gümüş üç aydır değer kaybediyor.

Bu hafta veya rötarla da olsa 2020 ilk yarısı içinde ABD ile Çin bir ateşkes hatta uzlaşma anlaşmasına imza atacak olursa dünya genelinde ekonomik aktivitenin görece kuvvetlenmesi kaçınılmaz.

Tartışmamız gereken bu ne kadar süre devam edebilir ve bir süre sonra yeniden dünya ekonomisinde büyüme hız kesebilir mi ?

Ben 2020 ortalarında global ekonomide bir toparlanmayı muhtemel bulmakla birlikte 2021 yılı içinde yeni bir tempo kaybının kendisini gösterebileceğini düşünüyorum.

İlerleyen yıllarda dönüp bu günleri hatırladığımızda küresel yavaşlamanın 2019-2021 döneminde 6-9 aylık bir ara pozitif akım eşliğinde yaşandığını konuşacağımızı tahmin ediyorum.

Dünya ekonomisi 2019 yılını yavaşlayarak geçirdi. Avrupa halen durgunlukta. 2020 ikinci yarısından itibaren reel ekonomilerde görece pozitif bir seyir ile 6-9 ay kadar büyümeden esintiler görmemiz muhtemel.

Ancak bu ara akımı takiben buzul çağı olmayacaksa da 2021 içinde yeniden durgunluğun kendisini hissettireceği görüşündeyim.

Bir nevi yumuşak W durgunluk. Ama küresel resesyon değil.

Daha sonra bu konuyu irdeleriz. Bugün paylaşmak istediğim 2020 ilk yarısı içinde ABD tahvil faizleri pupa yelken yükselirken borsa endeksleri yeni zirvelere göz kırparken “ eyvah FED bırak faiz indirmeyi belki de bir süre sonra yeniden faiz arttırabilir” burukluğu altın ve gümüşte ilave değer kayıplarını beraberinde getirebilir.

Mayıs 2019 – Eylül 2019 parkurunda 14,3 $ seviyesinden 19,6 $’a kadar yükselen gümüş geçen haftayı 16,6 $ seviyesinde tamamladı.

Yakın vadede 15,75 $ 3-6 aylık bir vadede 15 $ civarını ben dünya ekonomisi toparlanıyor teması fiyatlamalarda manşetken gümüşte test edilebilecek ve bir süre sonra rotayı yukarı çevirebilecek destekler olarak görüyorum.

Altın için özel bir öngörüm yok. Ağustos ayında 1555 $’ı test edip geçen hafta 1460 $’a gerileyen sarı fırtına gümüş ile kıyaslandığında ilgi çekici bir fiyata sahip değil.

Dünya ekonomisinde toparlanma senaryosu yeterince fiyatlanmadıkça da kalıcı bir yükseliş için rüzgarı arkasında bulması güç.

Gümüşten bağımsız bakarsak 2018 yaz aylarında 1180 $ civarında uzun süre işlem gören altın 2020 ilk yarısı içinde 1360 $ civarına gerileme yaşarsa bu fiyat alım için yeterince cazip mi sorusunu tartışmamız gerekir.

Destek ve dirençleri bollinger bantlarını kullanarak belirlediğim için hemen her enstrümana yönelik bariyer tahminini birkaç ay sonra revize etmemiz gerekiyor.

Çünkü bollinger bantları fiyatın momentumuna göre bariyer hüviyetindeki koordinatları belirli aralıklar ile revize ediyor.

2020 senaryolarını irdeleyeceğim bir sonraki Pusula’da buluşmak dileği ile.

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