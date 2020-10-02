Trump ve altın pozitif, petrol negatif

Risk iştahının zayıflamasıyla, güvenli limanlara olan talep hızlanırken, petrol fiyatlarında da aşağı yönlü bir seyir izleniyor. Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine bir ay kaldı. Bu sürecin 14 günü Trump karantinada geçireceği için bu durum seçim sonucunu nasıl etkiler belirsizliği ile karşı karşıyayız. Trump’ın 70 yaş üzerinde olması ve bu rahatsızlığın belki 14 günden bile fazla sürme ihtimalini karşımıza çıkarıyor.

Bu hafta, ulusal bir kanalda ilk kez karşı karşıya gelen Biden ve Trump, 14 Ekim günü ikinci kez bir araya gelecekti. Ancak bu hastalık bu tartışmanın ertelenmesine neden olabilir veya başka seçenekler gündeme gelebilir. Kısacası bu konu hakkında bir çok belirsizlik var ve öngörülmesi oldukça zor. Bu haftanın bir diğer konu maddesi ise Demokratların teşvik paketiydi. Demokratlar 2,2 trilyon Dolarlık teşvik paketini onayladılar, şimdi sıra Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da. Buradan belki onay olmayabilir ihtimalleri kulislerde dolaşmaya başladı.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile bu paket hakkında görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Şimdilik miktar olarak mutabakat sağlanmamış gibi dursa bile yine de iki Bakan umutlu olduklarını ifade ediyorlar. Eğer, paket onayı Senato’dan geçmesi durumunda en son imza aşaması Başkan Trump’ta olacak. Paket ile ilgili süreçte devam ediyor. Hala virüs etkisini dünya genelinde sürdürüyor.

Özellikle, son dönemde Avrupa’da vaka sayılarındaki artışın hız kazanmasıyla önlemlerin yeniden gündeme gelmesi, aynı zamanda diğer ülkelerde de vaka sayılarında artışın görülmesi piyasalar için pek olumlu değil. Her ne kadar teşvik paketleri gündemde bile olsa eğer ilerleyen günlerde bu virüs seyrini daha da kötüye sürüklerse o zaman ABD borsaları başta olmak üzere sert satışlarla karşılaşabiliriz. Bu satış petrol içinde olumsuz olur, altın içinde hem olumlu hem olumsuz olabilir.

Hatırlayalım, pandeminin ilk aylarında hisse senetlerindeki kaçışlarla beraber nakde doğru talebin arttığı dikkat çekmişti ve o zaman altında da satışlar artmıştı. Geçtiğimiz haftada buna benzer bir olayı yeniden yaşadık. Dolayısıyla virüs devam ettiği sürece yine benzer bir fiyatlama yaşama ihtimalimizin hala olduğunu da eklemek isterim. Ancak olası böyle bir satışın olması demek yatırımcılar açısından bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Örnek verecek olursam, geçtiğimiz günlerde yine aynı senaryo ve altın 1848 dolar seviyesine doğru hızla gevşedi ancak sonrasından buradan aldığı destekle kademeli bir şekilde toparlanmaya başladı ve yazıyı kaleme aldığı saatlerde ons altın 1900 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Petrolde de durum karışık. Vaka sayılarındaki artış ve kısıtlamaların tekrardan özellikle Avrupa tarafından gündeme gelmesi nedeniyle tüketim tarafını olumsuz etkilemesi beklenirken, bu durum toparlanmakta zorlanan talep tarafını da baskılayabilir korkusu var. Libya üretime yeniden başladı, bu petrol için olumsuz. Hindistan gibi büyük ekonomiler virüs nedeniyle hala zor durumda.

Rusya Enerji Bakanı en son yapmış olduğu açıklamasında, petrol piyasasında toparlanmanın hızla olamayacağını belirtirken, OPEC Genel Sekreteri Barkindo’da risklerin petrol piyasasını etkilemeye devam edebileceğini dile getirdi. Kısacası zaman zaman kısa soluklu yukarı yönde petrolde tepkiler görülse bile bu konjonktürde güçlenmesi beklenmiyor.

Sonucunda, bundan sonraki süreçte ilk olarak Trump’ın rahatsızlığı piyasalardaki seyri biraz değiştirebilir. Bu doğrultuda, onun sağlık durumu yakından izlenecek ve başkanlık seçimlerine bir ay kala kampanya sürecini nasıl yöneteceği için sunacakları seçenekler merakla beklenecek. Dünya genelinde virüsün durumu da oldukça önemli. Vaka sayılarındaki artışın hızla devam etmesi de piyasalar açısından olumsuz olmaya devam edebilir. Son olarak, Demokratların onayından geçen 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi bakalım Senato’da nasıl oylanacak. Çok fazla belirsizlik var bu ortamda risk iştahının bir süre daha zayıf kalmasını beklemek mümkün. Bu durum, altın için pozitif olabilir.

Teknik olarak altını incelediğimde, 22 günlük ortalama 1918 dolar seviyesinden geçiyor ve en yakın direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu direncin üzerine doğru bir eğim görülmesi durumunda bir sonraki direnci 1923-1935 dolar aralığı olabilir. Bu dirençlerinde üzerinde 1945 dolar (50 Günlük HO) direnci takip ediliyor. Teknik göstergeler altın için kademeli bir şekilde pozitife dönmeye başladı. Kısa vade için altında geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Şimdilik en yakın direnç alanı 1905-1900 dolar olabilir.

Brent petrole baktığımda ise teknik görünüm oldukça zayıf. 22 ve 50 günlük ortalamalarının altında ve bu seyirde olması bir süre daha güçlenmesini zorlaştırabilir. En yakın destek 39,50 dolar seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin altında kapanışlar görülmesi durumunda petrolde satışlar daha da derinleşebilir. Oluşabilecek olası satışların ardından teknik olarak yerini tepki alımlarına bırakmasını beklerim ama bu hafta 42 dolar üzerine doğru yükselmesine karşın bu seviyenin üzerinde kalamadığını gördük. Dolayısıyla Brent petrol 42 dolar üzerinde yerleşik alan oluşturamadığı sürece yükseliş trendinde zayıf kalmasının muhtemel olacağını düşünüyorum.