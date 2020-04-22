Piyasalarda neler oluyor?

2020 yılına nasıl umutlarla başlarken, Covid19 nedeniyle çok başka senaryoları konuşmaya başladık. Önümüzdeki günlerinde önemli olduğunu haber akışlarının ön planda olacağını bekliyorum. Dünya normale dönmeye çalışıyor, Avrupa ve ABD kısıtlamaları kademeli bir şekilde kaldırmaya başladı. Ne yazık ki virüs ortadan tamamen kalkmadı ama artık yavaş yavaş piyasaların normale dönme isteğini gözlemliyoruz. Bundan sonrası yine zor olacak sonuçta bu dönemde ekonomiler hasar gördü, bu hasarların sarılması için biraz daha zaman var. Bu süreç, piyasalar açısından da yorucu geçiyor. Dışarıda borsalarda zaman zaman ciddi satışlarla karşılaşıyoruz sonrasında toparlanma çabaları, diğer yandan altına olan talep bir anda hızlanıyor sonrasında yerini kar satışlarına bırakıyor. Karışık bir denklem içerisindeyiz resmen.

Borsa İstanbul 100 endeksinde 50 günlük ortalaması 100 bin 500 seviyesinden geçiyor. Bu seviyesi bizim için direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu direncin üzerine doğru hareketini genişletmesi içinse iç piyasa açısından olumlu haber akışlarına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir ortam oluşmadığı sürece borsada kalıcı bir yükseliş oluşmayabilir.

Bilanço sezonu başlıyor, zaman zaman hisse bazlı hareketler görmeye başlayacağız. Ancak ana resimde borsa için bir tedirginlik söz konusu yani olası bir satışa daha hazırlıklı olmalıyız. Tabii kesin olur diyemem ama olası bir satış bence panik havası yaratması sizler için aksine yavaş yavaş alımları yapmaya başlayabilirsiniz. Artık son satış olur diye düşünüyorum. Teknik olarak ise 95 bin seviyesini destek noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Olası satışların bu seviyeye kadar karşılanması durumunda bahsettiğim satışlar biraz zor olur. Ancak endeks 95 bin seviyesinin altına doğru bir harekete başlarsa bu durumda satışlar 90 bin seviyesine doğru uzayabilir. Dolayısıyla 95 bin altına biraz dikkat.

Bugünkü yazımı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararı sonrası yazdım ve kararın borsa üzerinde ciddi bir hareket yaratmadığını görmüş olduk. Zaten, Merkez beklentilerin üzerinde bir faiz indirimi bile yapsa piyasayı alıştırmıştı ve enflasyon konusunda özellikle eli rahattı. Bu nedenle Merkez kaynaklı bir oynaklık oluşmadı. Benim bundan sonrası için beklentim, swap antlaşmasına dair görüşmelerde olumlu bir sonuca varılması. Eğer bir antlaşma haberi alırsak bu durum yurtiçi piyasalar özelinde olumlu algılanabilir. O zaman endeksin kazançlarını daha da genişletmesini beklerim. Zaten, hafta sonu TCMB Başkanı Murat Uysal’da açıklamalarında, görüşmelerin sürdüğünün sinyalini verdi.

Dolar/TL kurunda bir huzursuzluk var ve uzun zamandır söylediğim bir şey. Dolayısıyla kurun yukarı yönde hareketi benim için çok sürpriz değil. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında çok güçlü değil. 2020 yılında, Gelişmekte olan ülke paralarına yönelik fon girişlerinin yerini fon çıkışları aldı. Her ülkenin kendi iç sorunları da cabası. Kısacası bu yıl onların yılı olamadı ve bu durumda TL üzerinde baskı yarattığı için kuru rahatsız ediyor. Teknik görünümde, 7.00 TL direncini zorlamaya başladı ve ilerleyen günlerde bu direncin üzerine doğru hareket yapabilir. Ancak bu durum yerini kar satışlarına bırakabilir düşüncesindeyim. Soluksuz bir yükseliş olmayabilir. Zaten, TCMB aktif bir şekilde piyasada ve gelişmeleri yakından izliyor. Kurda olası rahatsız edici bir görünüm, Merkez’in kontrolünde olabilir. Kısacası, ben kurda geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyorum. Zaman zaman tansiyon yükselse bile ana resimde temkinli kalmasını bekliyorum. Bu süreci, 6.80 TL seviyesinin üzerinde geçirmeye devam edebilir. Olası 7.00 TL üzeri tepkiler şimdilik zayıf kalabilir düşüncesindeyim. Mevcutta dolar pozisyonları korunabilir ancak ilave pozisyonlar için dikkatli olmanızı öneririm.

En sevdiğim enstrüman olan ons altın içinse orta-uzun vadede yükselişin devam etmesini bekliyorum. Virüs tamamen hayatımızdan çıktıktan sonra dünya genelinde Merkez Bankalarının uygulamış olduğu politikalar, teşvik paketleri ve düşük faiz ortamı aynı zamanda petrol fiyatlarındaki toparlanma çabası derken kısacası altın özelinde yine olumlu yorumlanabilir. Dolayısıyla altında geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyorum ve hatta olası 1650 dolar seviyesine doğru sert düşüşler yatırımcılar açısından değerlendirilebilir. Ana resimde teknik olumlu.

Gram altın yatırımcıları, sizlerde mevcutta uzun pozisyonlarınızı korumaya devam edebilirsiniz. İlave alımlar yapmak içinse geri çekilmelerde kademeli bir şekilde değerlendirmeniz mümkün olabilir.