Dolar ve borsa için bu hafta neler olabilir?

Yapılan anketlerde beklentiler 250 baz puan görülse bile fiyatlamalarda beklentilerin 300-400 baz puan olduğunu da görmekteydik. Dolayısıyla yapılan indirim beklentilerin çok üzerinde kalmayacak şekilde gerçekleşmiş oldu. Önemli bir toplantı oldu hem uzun bir aranın ardından faiz indirim süreci başladı hem de yeni TCMB Başkanı Murat Uysal’ın ilk toplantısıydı.

Karar metninde büyük değişiklikler olduğu dikkat çekti. Karar metnini incelediğimizde, global merkez bankalarının gevşemeci politika sürecine giriyor olması önemli bir etken gibi görünüyor. Bu noktada bu hafta yapılacak 31 Temmuz tarihindeki Fed toplantısı önemli olacak. Bir diğer önemli mesaj ise yıl sonu enflasyonunun Nisan Enflasyon Raporu’nda belirtilen hedefin bir miktar altında gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Başka deyişle TCMB’nin de beklentisi enflasyonun yıl sonunda aşağı yukarı yüzde 14 seviyelerinde tamamlanacağı yönünde. Bunu eylül toplantısında 250 baz puan gibi bir miktar faiz indirimi daha olabileceği yönünde algılayabiliriz. Son olarak enflasyondaki düşüşün para politikası ile uyumlu gerçekleşmesi için temkinli duruşun devam edeceği şeklindeki ifadesini ise, enflasyona odaklı kalınacağını ve aşırıya kaçacak indirimlerin olmayacağı şeklinde bir mesaj olarak algılıyoruz.

Kararın ardından endeks tarafında bir miktar kar satışları görüldü. Teknik olarak bu durum sürpriz değildi. Genel görünümde, endekste hala 100 bin 500 desteğinin üzerinde olduğumuz sürece olumlu yorumumuzu korumak mümkün olabilir. Dolar/TL kurunda da karar sonrası çok büyük bir hareket olmadı, kısa süreli 5.70 TL seviyesinden 5.76 TL seviyesine doğru bir tepki görüldü. Sonrasında haftanın son işlem gününde kurda kademeli bir düşüş eğilimi görülmeye başlandı. Ancak hala kalıcı bir rahatlamadan bahsedemiyoruz.

Dışarıda ise Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı izlendi. Beklentiler dahilinde politika faizinde bir değişiklik yapılmadı ancak eylül ayına yönelik faiz indirimi kapısı da aralandı. Piyasalarda artık majör Merkez Bankalarının gevşemeci adımlarını konuşmaya başladık. Rusya Merkez Bankası da geçtiğimiz hafta piyasaların beklentisi doğrultusunda 25 baz puanlık faiz indirimine gitti.

BU HAFTA FED’İN FAİZ KARARI GÜNDEMDE OLACAK

31 Temmuz akşamı Fed faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklentiler 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi yönünde. Ancak son dönemde gelen veriler piyasaların beklentisini karşılayınca bu durum zaman zaman faiz indirim beklentisini zayıflatmıştı. Ancak genel beklenti kademeli bir şekilde faiz indirim sürecine başlaması yönünde. Bu beklenti haziran toplantısındaki açıklamalarla fiyatlamalara yansıtılmıştı. O akşam karar metnindeki değişiklikler ve Fed Başkanı Powell açıklamaları önemli olacaktır. Bundan sonraki aylar için faiz indirimine yönelik vereceği sinyaller yakından izlenecektir.

31 TEMMUZ TCMB YILIN 3. ENFLASYON RAPORUNU YAYINLAYACAK

Geçtiğimiz hafta yapılan TCMB toplantısında enflasyon vurgusu, bu hafta yayınlanacak enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisinin aşağı yönlü revizesini güçlendirmiş durumda. Dolayısıyla önemli bir gün olacaktır ve soru-cevap kısmında Başkan Murat Uysal’ın vereceği cevaplarda yakından izlenmeli.

Yurt içinde S&P’nin 2 Temmuz günü Türkiye’nin değerlendirme notunu yayınlaması bekleniyor. En son Fitch tarafından beklenmedik bir şekilde notumuz indirilmişti. S&P tarafından yapılacak açıklamalar önemli olabilir. Ancak olası bir not indirimi yurt içi piyasalarda fazla agresif algılanacağını düşünmüyoruz.

Bu hafta İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. ABD’de tarım dışı istihdam ve Fed’in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları piyasaların takibinde olacak.

BORSA

BIST100 endeksi geçtiğimiz hafta 104 bin seviyesinin üzerine doğru hareket etmesine rağmen güçlenmekte zorlandı. Ancak genel görünümde hala ortalamalarının üzerinde olması endeks açısından olumlu yorumlanıyor. Özellikle 101 bin 700 (22 aylık ortalama) seviyesine kadar satışların karşılanması yukarı yönlü eğilimi adına önemli olacaktır. Bu haftada olası geri çekilmelerde 101 bin 700 desteği izlenecektir. Yukarıda ise 105 bin seviyesi direnç konumunda izleniyor. Özellikle 103 bin seviyesinin üzerindeki seyri endeksin 105 bin seviyesine doğru hareketini desteklemeye devam edebilir. Teknik göstergeler olumlu. Endekste olası geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleyebiliriz.

DOLAR

Dolar kuru 5.60 TL bölgesine doğru gevşemesine rağmen bu seviyenin altına doğru hareketinde zayıf kalıyor. Cuma kapanışını 50 haftalık ortalamasının denk geldiği 5.67 TL seviyesinde kapattı. Kur için bu seviyenin üzerinde kalması yeniden 5.70 TL ve üzerine doğru tepkisine neden olabilir. Ancak genel resimde biraz yatay. Yukarı yönlü eğiliminde çok güçlü kalması beklenmeyebilir. Eğer yeniden 5.60 TL bölgesinin altına doğru hareketinde zayıf kalırsa bu durumda kuru bir süre daha 5.65 TL - 6.75 TL aralığında izlemeye devam edebiliriz.