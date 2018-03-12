Bu hafta piyasaları neler bekliyor?

Hafta genelinde, dalgalı seyirlerin oluşması bizim içeride BIST 100 endeksinin de 117 bin seviyesinin üzerinde güçlü bir tablo oluşturmasını zorlaştırdı. USD/TL kuru ise zaman zaman 3.82 seviyesinin üzerine doğru tepkiler vermesine karşın ana resimde yatay seyrini korumaya devam ediyor. EUR/TL kurunun da hafta içerisinde yeni bir rekora imza atmasının ardından yeniden ocak 2018 tarihinden bu yana sürdürdüğü yatay bandına geri döndüğünü gözlemliyoruz.

Kısaca, geçtiğimiz haftaya baktığımızda;

Moody’s sürpriz bir şekilde geçtiğimiz hafta Türkiye’nin kredi notunu düşürdü.

Moody’s en son 18 Mart 2017 tarihinde bizim notumuzu açıklamış ve geçen seneden bu yana Türkiye’nin takvimini yayınlamıyordu. Kimsenin aklına gelmeyecek bir zamanda yapmış olduğu bu hamlesi aslında iç piyasa üzerinde yeni bir sayfa açmadı. Aksine, yurtiçi piyasalar sanki Moody’s Türkiye’nin notunu düşürmemiş gibi iyimser havasını korumaya devam etti.

TCMB mart ayı toplantısında sıkı duruşunu korumaya devam etti.

Karar metni, neredeyse ocak ayındaki toplantısıyla benzer nitelikteydi. Tek bir ibare eklenmişti metne ancak bu metinde bile TCMB’nin enflasyon kaygısının hala sürüyor olması, bir süre daha olağanüstü bir durum olmadıkça sıkı duruşunu koruyacağını bizlere bir kez daha göstermiş oldu.

Türkiye şubat ayı enflasyonu ocak ayına göre düşüş kaydetti.

Beklentiler doğrultusunda açıklanan enflasyon rakamları, piyasalar üzerinde yeni bir harekete neden olmadı. Baz etkisinden kaynaklı olarak düşüş eğilimi sürerken, çekirdek enflasyonun hala çift hanelerde ve %11 seviyelerinde olduğu da gözlerden kaçmadı. Bu rakamlar, TCMB’nin mart ayı toplantısında da sıkı duruşunu sürdüreceğini, piyasalara inandırmış oldu.

ABD Başkanı D. Trump, gümrük vergisi uygulaması kararını imzaladı.

ABD’nin ulusal güvenliğini korumak adına ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla %25 ve %10 oranlarında gümrük vergisi uygulaması kararını imzaladı. Bu karar imzalanmadan önce ülkelerden tepkiler alan Trump, açıkçası yine duruşunu bozmadı ve bu kararından vazgeçmeyeceğini bir kez daha duyurdu.

Sürpriz bir görüşme mayıs ayında bizi bekliyor.

2017 yılında, ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimle oldukça hareketli bir yılı geride bıraktık ve 2018 yılında da bu gerilimin sürmesini beklerken, yine sürpriz bir adım geldi. Şimdilik tarihlerin mayıs ayında olacağı söylenirken, ABD Başkanı D. Trump ve Kuzey Kore lideri Kim’in mayıs ayında bir araya gelerek yapacakları görüşme şimdiden kulislerde merak konusu olarak gündeme bomba gibi düştü.

ABD şubat ayı tarım dışı istihdam beklentileri aştı.

Geçtiğimiz haftayı, ABD tarım dışı istihdam rakamlarıyla kapattık. Şubat ayında TDI 313 bin kişi açıklanarak, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ancak, piyasaların en merak ettiği rakam, ücretler kısmıydı. Saatlik kazançların performansı, TDI gibi olmayınca ABD Doları ilk etaptaki kazançlarını sonrasında ger vermeye başladı. Kısacası, Doları için nötr bir veri olurken, Fed’in mart ayındaki toplantısında dilini çok değiştirebilecek nitelikte bir veri olmadığını da piyasalar anlamış oldu.

12-16 Mart tarihlerinde bizleri neler bekliyor?

Türkiye’de hafta genelinde açıklanacak veriler izlenecek.

Türkiye’de pazartesi günü haftayı cari işlemler dengesiyle açıyoruz, Salı günü Hazinenin bir tane ihalesini takip ediyoruz. Perşembe günü Türkiye işsizlik oranı ve TCMB’nin beklenti anketi ve Cuma günü ise sanayi üretimi rakamları ile haftayı kapatıyoruz. Türkiye açısından takvim yoğun olabilir ama bu verilerin iç piyasada çok fazla hareketlilik yaratmasını beklemiyoruz. TCMB beklenti anketinde, enflasyon, USDTL kuru ve faiz beklentilerinin ne yönde şekillendiği izlenecek. Sanayi üretimi rakamlarının ise mart sonunda açıklanacak olan 4Ç Türkiye büyüme rakamına ışık tutacaktır. Sanayi üretiminin beklentileri aşması durumunda büyümeye yönelik beklentilerde güçlenebilir ama bu senaryonun bile TL varlıkları sınırlı pozitif etkileyebileceğini beklemekteyiz.

ABD’de enflasyon rakamı açıklanacak.

Şubat ayı enflasyon verileri, 21 Mart Fed toplantısı öncesinde yakından izlenecektir. Yüksek bir veri seti alırsak, Dolar pozitif bir algı oluşabileceği gibi aksi senaryoda Dolar temkinli seyrini korumaya devam edebilir.

Trump’ı yakından takip etmeye devam.

Bu hafta için ABD Başkanı D. Trump’ın özel bir takvimi bulunmuyor. Ancak, geçtiğimiz hafta ithal çelik ve alüminyumlara getirdiği gümrük tarifesiyle piyasalarda “ticaret savaşları” endişesini yükselttiği için bu hafta içerisinde de bu konuyu konuşmaya devam edebiliriz. Avrupa Birliği’nin ardından hafta sonu Çin’in de bu uygulamaya yönelik sert açıklamaları olmuş. Bakalım, bu hafta diğer ülkelerden de bu karara yönelik nasıl bir tutum izlenecek. Aynı zamanda, Trump’ın ekonomi başdanışmanı G. Cohn bu tarifeler duyurulduktan sonra istifa etmişti. Dolayısıyla, piyasalar ABD hükümetindeki bu istifa sonrası başka istifaların gelip gelmeyeceğine yönelik belirsizlik içerisindeler. Bu durumun ilerleyen günlerde de süreceğini ve Dolar üzerinde baskı oluşturabileceğini de belirtmekte fayda var.

BIST 100 endeksi momentum mu kaybediyor?

Endeks hafta genelini 116000-117000 aralığında geçirdi. Zaman zaman, 117 bin üzeri tepkiler alsak bile global hava onun bu hareketini destekleyemedi. Aynı zamanda, USD/TL kurunun da 3.8080 seviyesinin üzerindeki inadı da bu hareketinde zayıf kalmasını tetikledi. Dolayısıyla, endeks için bu hafta global endekslerdeki risk iştahını izlemeye devam edeceğiz. Global hava iyimser kalır ve bizi desteklerse, bu durumda hafta içerisinde 117 bin üzerini konuşabiliriz. Teknik olarak, 117500 seviyesi direnç olurken, 116500 bölgesi ise en yakın destek noktası olarak takip edilebilir. Endeks için 116500 altı kapanışlar, 115 bin seviyesine doğru uzama hareketine neden olabileceği için 116500 bölgesini yakından izlemekte yarar var.

USD/TL kurunda ana resimde değişiklik görülmüyor.

USD/TL kuru, 3.8080 seviyesinin üzerindeki seyrini hafta genelinde korudu. Ancak, bu hareketi bile 3.82 seviyesinin üzerine yerleştiremedi. Kur için 3.8080 bölgesini destek noktası olarak takip edebiliriz. Bu destek noktasının altına doğru satışlar görsek bile 3.78-3.8080 aralığını ihlal etmesini bekleyebiliriz. Dolayısıyla, bu tablo karşısında kurun geri çekilmelerde biraz daha sınırlı kalmasını ve bir süre daha 3.80-3.83 aralığında hareketinde yoğunlaşmasını bekleyebiliriz.