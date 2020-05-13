Altında salgının ikinci dalga tedirginliği

13.05.2020
Eda KARADAĞ
  • Eda KARADAĞ
  • İntegral Yatırım Menkul A.Ş Araştırma Departmanı
Küresel piyasalarda, salgının ikinci dalga endişesi fiyatlamalar üzerinde hissedilmeye başlandı. Ayrıca, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci yapmış olduğu açıklamasında, ABD’de hayatın bir anda normale dönmesiyle birlikte can kayıplarının daha da artabileceğini belirtmesiyle dün akşam ABD borsaları yüzde 2 düşüşle kapandı.

Salgın endişesi bitti derken ikinci dalganın konuşulması ve özellikle ABD’den gelen kötümser açıklamalar piyasaları tedirgin ediyor. Fed Başkanları da son günlerdeki açıklamalarında, ABD ekonomisine yönelik yapmış olduğu olumsuz açıklamalar nedeniyle dünya genelinde ekonomilerin çıkmazda olduğu bir dönemde gibiyiz.

En son gelen habere göre, ABD Temsilciler Meclisinde 3 trilyon dolarlık yeni yardım paketi sunuldu. Cumhuriyetçi Senato üyelerinin, tasarıyı bütçe açığı nedeniyle Senato'dan geçirmeyeceği belirtiliyor. ABD hükümeti ekonomiyi canlandırmak adına teşvik paketlerini açıklamaya devam ediyor. Bu açıklanan paketin Temsilciler Meclisi ve Senato arasında anlaşmazlığa neden olması olumsuz yorumlanabilir, ancak bunun için ilerleyen günlerdeki süreç önemli.

ABD dışında diğer ülkelerde kendi ekonomilerini canlandırmak adına teşvik paketlerini ilan ediyor. En son, Hindistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için 265 milyar doların üzerinde ekonomik yardım paketi açıkladı. Dolayısıyla, bu sabah Hindistan’daki bu haber Hindistan borsasında yukarı yönde bir harekete neden oldu.

Kısacası, bu riskler sürdüğü sürece piyasalarda tedirginlik devam edecektir ve güvenli limanlara olan talebin canlı kalmasını sağlayacaktır. Ancak şunu da unutmamak gerek, geçtiğimiz dönemde, nakit sıkışıklığı altında da satışları tetiklemişti. Bu nedenle panik havası daha da artması yeniden nakit sıkışıklığına neden olabilir ve altında satışı tetikler. Bunu da unutmamak gerek.

Şimdilik altın için bugün Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilebilir. Özellikle, ABD ekonomisindeki kötümser senaryoları konuştuğumuz bugünlerde haziran ayında Fed yeniden faiz indirerek negatif faiz dönemine mi geçer spekülasyonları dolaşıyor.

Bugün Fed Başkanı Powell’dan gelecek açıklamalar bu açıdan önemli. Net bir söylemde bulunmasını beklemeyiz, ancak açıklamalarında belki haziran ayına yönelik küçük bir sinyalde gelebilir. Yakından izlenmesi gerekiyor.

Bu kadar konu karşısında, altın için teknikte 1700 dolar üzerinde seyirler izleniyor. Zaman zamanda bu seviyenin altına doğru gevşiyor. Belirttiğimiz gibi yön arayışında dolayısıyla 1700 dolar altında çok ısrarcı olamıyor. Şimdilik en yakın direnci 22 günlük ortalamasının geçtiği 1706 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu direncin üzerine yükselmesi durumunda kazançlarını daha da arttırması beklenebilir. Ancak yükselişin daha da güçlenmesi adına 1745 dolar seviyesini aşması daha sağlıklı olacaktır.

Dolayısıyla bu açıdan dikkatli olunmalı. Şimdiden yükseliş trendini söylemek zor olabilir. Bir süre daha altının olası bir durum olmadıkça 1690-1710 dolar aralığında seyretmesini bekleyebiliriz. Gram altında mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. İlave alımlar içinse geri çekilmelerin değerlendirilmesini uygun görüyorum.

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