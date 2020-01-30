Fed’in hikâyesi aynı 'bekle ve gör'

Piyasa beklentilerine paralel şekilde faiz koridorunu yüzde 1,5-1,75 aralığında sabit bırakan bankanın karar metnindeki detaylarına baktığımızda çok büyük değişikliklerin olmadığını görüyoruz. İş gücü koşullarında “güçlü” ifadesini “ılımlı ” olarak değiştirdiği, enflasyonun ise hedeflere yakınlaşması yerine altında kaldığı şeklinde yaptığı değişiklik dikkat çekti. Yapılan bu değişiklikler ile Fed’in kesin bir dille güvercin ya da şahin bir ton izledi demesi adına yorum yapmak doğru olmaz.

Metinde diğer dikkat edilen detay ise repo ihalelerinin en az nisan ayı boyunca devam edileceği söylemi oldu. Ocak ayı içerisinde bu konuya ilişkin yapılan bir açıklamada, ihalelerin şubat ayı içerisinde sonlandırılabileceği ifadesi yer alıyordu. Anlaşılıyor ki, faiz indirimi yok fakat repo ihaleleri ile kısa vadede kaynak sağlamaya devam edilecek.

Fed Başkanı Powell, karar sonrası yapmış olduğu açıklamalarında sürpriz bir söyleme yer vermedi. Yakın gündemin en sıcak başlığı olan “Corona virüs” hakkında ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çekerken, durumun son derece ciddi olduğuna değindi. Enflasyon hedefine gelecek aylarda ulaşabileceklerini aktaran Powell, hedefin altında kalan enflasyondan memnun olmadıklarına da vurgu yaptıklarını dile getirdi.

Karar sonrası Fed’in faiz fonlama olasılıkları yalnızca eylül ve aralık ayında yüzde 30 üzerinde bir ihtimal ile faiz indirimi tarafında yer alırken, genel görünüm bu yıl içerisinde bir indirimin olmaması yönünde. Dolayısıyla bu toplantının da piyasalara özellikle faiz duruşu konusunda net bir mesaj vermediğini söyleyebiliriz.

Genel hatlarıyla karar metni ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları piyasalardaki etki düzeyi ise nötr kalırken, kararın net bir şekilde virüs tedirginliğinin gölgesinde kaldığını söylemek mümkün.

Bundan sonraki adımlara şekil çizebilmek adına, coronavirüs'ün ekonomi üzerindeki etkileri, faz-1 anlaşmasının ardından ticaret müzakerelerinin yaşanan virüs belirsizliği ile evrileceği tablo ve ABD’de kısa sürede açıklanması beklenen orta kesime yönelik vergi indirimlerinin ekonomi üzerindeki olasılıkları olacak.

Ama net bir şekilde sonuç söylemek gerekirse, Fed’in dün akşam ki kararı bekle-gör stratejisini göster şeklinde olurken, aslında repo ihalesine devam etmesi, enflasyonun hedef altında kaldığını ifadesi etmesi ve endişelerin boy gösterdiği bir dönemde komitenin de kafa karışıklığı yaşadığını gösteriyor.

Dolayısıyla bundan sonraki aşamada Fed üyelerinden gelecek her açıklama oldukça dikkat çekici olacak.